Demonstranti poslali antikapitalističke, propalestinske i klimatske poruke pred početak okupljanja lidera najrazvijenijih industrijskih zemalja svijeta u Francuskoj.

Izvor: Kurir, Print screen

Nekoliko hiljada ljudi okupilo se danas u Ženevi na protestu koji je organizovala koalicija No-G7 uoči samita lidera zemalja članica G7, koji počinje sjutra u francuskom gradu Evijan-le-Ben, nedaleko od granice sa Švajcarskom.

Povorka je krenula sa obale Ženevskog jezera, a učesnici su nosili transparente i uzvikivali antikapitalističke, propalestinske, feminističke, klimatske i prokurdske slogane.

Posebnu pažnju privuklo je vozilo na začelju kolone sa velikom karikaturom američkog predsjednika Donald Trump, na kojoj je bila prikazana crvena boja koja simbolizuje krv.

Koalicija No-G7, koju čini oko 200 udruženja, organizacija i sindikata, pozvala je na „međunarodni odgovor“ na politike koje, kako navode, promovišu zemlje članice G7, istovremeno osuđujući „fašizam i imperijalizam“.

Samit G7 održaće se od ponedjeljka do srijede, a tradicionalno okuplja lidere Sjedinjenih Američkih Država, Velike Britanije, Kanade, Njemačke, Italije, Japana i Francuske, kao i predstavnike Evropske unije.

Očekuje se da će francuski predsjednik Emmanuel Macron večeras doputovati u Evijan nakon sastanka sa Narendra Modi u Nici, dok bi Donald Tramp trebalo da stigne sjutra na početak samita.