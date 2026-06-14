Demonstranti poslali antikapitalističke, propalestinske i klimatske poruke pred početak okupljanja lidera najrazvijenijih industrijskih zemalja svijeta u Francuskoj.
Nekoliko hiljada ljudi okupilo se danas u Ženevi na protestu koji je organizovala koalicija No-G7 uoči samita lidera zemalja članica G7, koji počinje sjutra u francuskom gradu Evijan-le-Ben, nedaleko od granice sa Švajcarskom.
Povorka je krenula sa obale Ženevskog jezera, a učesnici su nosili transparente i uzvikivali antikapitalističke, propalestinske, feminističke, klimatske i prokurdske slogane.
Genève : affrontements !#Genève#Suisse#NOG7#manif14juin#G7#manifestationpic.twitter.com/OPcf5rPOUF— Bismuth Back (@Bismuthback)June 14, 2026
Posebnu pažnju privuklo je vozilo na začelju kolone sa velikom karikaturom američkog predsjednika Donald Trump, na kojoj je bila prikazana crvena boja koja simbolizuje krv.
Koalicija No-G7, koju čini oko 200 udruženja, organizacija i sindikata, pozvala je na „međunarodni odgovor“ na politike koje, kako navode, promovišu zemlje članice G7, istovremeno osuđujući „fašizam i imperijalizam“.
Genève : Tesla en feu !#Genève#Suisse#NOG7#manif14juin#G7#manifestationpic.twitter.com/b3hxqberjR— Bismuth Back (@Bismuthback)June 14, 2026
Samit G7 održaće se od ponedjeljka do srijede, a tradicionalno okuplja lidere Sjedinjenih Američkih Država, Velike Britanije, Kanade, Njemačke, Italije, Japana i Francuske, kao i predstavnike Evropske unije.
Genève#Genève#Suisse#NOG7#manif14juin#G7#manifestationpic.twitter.com/Zd3LNUYwRd— Bismuth Back (@Bismuthback)June 14, 2026
Očekuje se da će francuski predsjednik Emmanuel Macron večeras doputovati u Evijan nakon sastanka sa Narendra Modi u Nici, dok bi Donald Tramp trebalo da stigne sjutra na početak samita.