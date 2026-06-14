Međunarodna federacija fudbalskih asocijacija isplatiće punu naknadu Omaru Artanu.

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Međunarodna federacija fudbalskih asocijacija (FIFA) isplatiće punu naknadu somalijskom fudbalskom sudiji Omaru Artanu, kojem je odbijen ulazak u Sjedinjene Američke Države, gdje je trebalo da sudi na Svjetskom prvenstvu.

Sudije još ne znaju tačan iznos honorara, jer će isplata biti izvršena po završetku takmičenja, prenio je BBC.

Artana su 8. juna na Međunarodnom aerodromu u Majamiju američke imigracione vlasti ispitivale 11 sati, nakon čega su mu saopštile da su njegov diplomatski pasoš i američka viza za jednokratni ulazak odbijeni.

Zvaničnik američke vlade izjavio je da Artanu nije dozvoljen ulazak zbog navodne povezanosti sa osumnjičenim pripadnicima terorističkih organizacija.

Omar Artan kazao je da su ga službenici na granici ispitivali o vezama sa somalijskom militantnom grupom Al Šabab, te da im je odgovorio da ne zna ništa o toj organizaciji.

„Imao sam svu potrebnu dokumentaciju. Imao sam važeću vizu. Ja sam samo sudija koji pokušava da ostvari svoj san, da dođe na Svjetsko prvenstvo“, rekao je 34-godišnji arbitar, koji je prošle godine proglašen za najboljeg afričkog sudiju.

Nakon odluke o zabrani ulaska u SAD, UEFA imenovala je Artana za glavnog sudiju ovogodišnjeg UEFA Superkup 2026 između Paris Saint-Germain i Aston Villa, koji će biti odigran 12. avgusta u Salzburg.

Po povratku u Somaliju, Artanu je priređen svečani doček.