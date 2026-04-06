Doveden u policijsku stanicu bjegunac iz Novog Sada koji je pucao u policiju.

Izvor: Instagram/192_rs

U policijsku stanicu u Novom Sadu je prije nekoliko minuta doveden bjegunac koji je pucao na policiju tokom potjere, saznaje "Blic". On je uhapšen oko 19 časova na jednoj njivi kada se predao specijalnim jedinicama MUP-a.

On je nešto ranije ukrao automobil u Novom Sadu tako što je prijetio pištoljem vozaču automobila i nakon toga se dao u bijeg. U toku bjeksta je pucao na policiju.

Policija ga je stigla i opkolila na njivi i on se predao nakon pregovora. Zasad nije poznato zašto je bježao od policije.

