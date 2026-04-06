Pojavio se snimak policijske potjere u Novom Sadu.

U Novom Sadu je u toku policijska potjera zbog muškarca koji naoružan bježi ukradenim automobilom. On se navodno kreće iz pravca Novog Sada ka Šajkašu, a na društvenim mrežama se pojavio i snimak potjere.

Kako se vidi na snimku "Instagram" stranice "Dnevnik", policija je raspoređena na više lokacija. U toku je potraga za osumnjičenim.

Osumnjičeni muškarac je uz prijetnju pištoljem ukrao vozilo kojim bježi od policije. Osumnjičeni je odranije poznat policiji.