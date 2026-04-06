Velika akcija policije u Novom Sadu i dalje je u toku nakon što je jedan muškarac ukrao automobil, a potom pobjegao. Kako "Blic" saznaje, on je trenutno na jednoj njivi, gdje je prisutan veliki broj specijalaca, ali i Hitna pomoć, a pregovori s osumnjičenim su u toku.

Podsjetimo, drama se dogodila kada je muškarac, navodno, pod prijetnjom pištoljem ukrao jedno vozilo nasred ulice, a potom pobjegao ka Šajkašu pucajući na policiju. Od tog trenutka policija je blokirala više djelova grada.

Kako saznaju domaći mediji, osumnjičeni muškarac je od ranije poznat policiji i bio je praćen, a onda je počeo da bježi kako bi, prema nezvaničnim informacijama, izbjegao hapšenje.