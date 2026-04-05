Obezbijeđeni stanovi za troje djece Nenada i Nedeljke Mitrić nakon tragične nesreće.

Nakon tragične saobraćajne nesreće u kojoj su život izgubili sveštenik Nenad Mitrić (33) i njegova supruga Nedeljka (32), pokrenuta je velika humanitarna akcija za pomoć njihovoj djeci, a u kratkom roku obezbijeđeni su stanovi za mališane koji su ostali bez roditelja.

Inicijativu je pokrenuo derventski privrednik Milanko Balešević, koji je objavio da poklanja stan od 55 kvadratnih metara u Derventi, te pozvao još dvije osobe ili firme da se uključe kako bi svako od troje djece dobilo svoj dom.

"Jedan stan ću lično pokloniti ovoj djeci, a nadam se da ćemo zajednički obezbijediti još dva, kako bi svako dijete imalo svoje mjesto za odrastanje i novi početak", naveo je Balešević, ističući da je riječ o malom doprinosu u velikoj tragediji. Njegova inicijativa brzo je naišla na odjek, pa su se akciji priključili brojni pojedinci.

Gradonačelnik Banjaluke Draško Stanivuković među prvima je reagovao i potvrdio da će i on pokloniti jedan stan.

"Naša moralna i hrišćanska obaveza je da pomažemo jedni drugima u nevolji. Ovo je moj način da pomognem djeci koja su doživjela najveći gubitak", rekao je Stanivuković.

Ubrzo nakon toga, potvrđeno je da će još dva stana obezbijediti predsjednik SNSD-a Milorad Dodik i predsjednik Nadzornog odbora Olimpijskog centra "Jahorina" Nedeljko Elek, čime je ispunjen cilj akcije "Tri djeteta – tri stana".

Podsjećamo, nesreća se dogodila 2. aprila na magistralnom putu Derventa – Brod, u mjestu Novo Selo, kada su Mitrići izgubili život. Njihovo troje djece bilo je u automobilu u trenutku nesreće, povrijeđeno je i hospitalizovano.

Osim obezbjeđivanja stambenog zbrinjavanja, nastavljaju se i druge humanitarne akcije, a Balešević je poručio da će novčana pomoć koju prikupljaju građani ostati djeci za svakodnevne potrebe i budućnost.