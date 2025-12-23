"Kazna 50.000 €, Desingerice više neće postojati": Političar donio oštru odluku, za ovo će pljuštati drakonske kazne

Draško Stanivuković planira zabranu rijaliti programa i restrikciju kladionica u blizini škola

Izvor: Kurir

Gradonačelnik Banjaluke, Draško Stanivuković, još prije nekoliko godina uveo je zabranu nastupa Dragomira Despića, poznatijeg kao Desingerica, na teritoriji ovog grada. Sada je najavio dodatno pooštravanje te odluke, predloživši nove mjere i sankcije za sve koji bi je prekršili.

Tim povodom, Stanivuković je na svom Instagram profilu objavio snimak sa isječcima sa Desingericinih nastupa, koje je ocijenio kao neprimjerene. Na snimku se vide scene koje su u javnosti izazvale brojne reakcije – od pljuvanja devojkama u usta, preko konzumiranja pečenja iznad publike, do šišanja mladića tokom nastupa.

- Zato ovakvi kod nas u Banja Luci ne mogu nastupati. Zato ćemo preventivno, u slučaju da bilo ko pokuša da zloupotrebi javnu manifestaciju i događaje na teritoriji grada Banja Luka ovakvim ponašanjem - vulgarnim, primitivnim i nasilničkim nad našom djecom i mladim ljudima u novoj odluci koju predlažemo kazniti od 50 do 100.000 konvertibilnih maraka. I organizator i izvođač bez izuzetka. U našoj Banja Luci nema mjesta takvim izvođačima - rekao je Draško i dodao:

- Kada na ovo i zabranimo rijaliti programe u Republici Srpskoj, uklonimo kladionice u blizini škole i ograničimo društvene mreže da naša djeca mogu da koriste mreže sa 15 godine ovakve Desingerice i ljudi više neće postojati. Mi ćemo se boriti i biti istrajni.

Inače, to je u eurima između 25.000 i 50.000 eura.

Desingerica: "Ne utičem loše na okolinu"

Podsetimo, Desingerica se već oglašavao o ovim navodima da loše utiče na omladinu.

- Ne znam zašto ja loše utičem na djecu. Zato što "pravim" pare? Zato što imam ženu i dijete? Zato što vozim dobar auto, živim kao Bog? Ja bih volio da moje dijete bude uspješno kao ja. Najbitnije je imati zdravu porodicu, a ja to imam. Tuđa djeca nisu moj problem. Ja stvaram muziku za odrasle. Ti kao roditelj vaspitavaj svoje dijete kako želiš. To nije moja uloga - smatra Dragomir.