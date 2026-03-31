Izvučeni Loto brojevi večeras u 26. kolu 31. marta 2026. godine.

Prema najnovijem izvještaju Državne lutrije Srbije, u 26. kolu igre na sreću Loto sedmica iznosila je 5.200.000 eura. Izvučen je Loto milioner u Paraćinu - čestitamo!

Kombinacija koja je izvučena glasi: 38, 32, 22, 26, 35, 24 i 16. "Šesticu" je osvojilo šest igrača koja je u ovom kolu vrijedila 1.152.991 dinara.

Što se tiče izvlačenja Loto plus sedmice u vrednosti od 2.180.000 evra, nije bilo dobitnika. Izvučeni su sledeći loto brojevi: 18, 16, 10, 4, 29, 23 i 39.

Džoker igra u 26. kolu igrala se za 210.000 eura i nije bilo dobitnika. Izvučeni su brojevi: 0, 5, 2, 0, 8 i 1.

Večeras je dodijeljen i četvrti automobil marke “pežo" koji je osvojio srećni igrač iz Smedereva. Više sreće želimo vam u narednom kolu koje je na programu u petak 3. april.