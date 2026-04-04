U telefonskom obraćanju, Vučić je istakao da će se kandidovati za premijera samo ako istraživanja pokažu da nema boljeg rešenja.

Izvor: Kurir/Nemanja Nikolić

Podsjetimo, predsjednik Srbije Aleksandar Vučić uključio se uživo u program Kurir televizija, gdje je govorio o aktuelnim političkim i ekonomskim temama koje se tiču Srbije.

Predsjednik se u svom telefonskom obraćanju osvrnuo na moguću kandidaturu za premijera i rekao da će je prihvatiti samo, kako je naveo, ako istraživanja pokažu da ne postoji drugo rješenje.

"Samo ako vidim da bi ovi drugi, koji su počinili ovaj obrazovni genocid i mnoge druge stvari počinili protiv naše zemlje, pobijedili ako se ne kandidujem. Vrlo racionalan odgovor, u skladu sa tim, kada saslušamo neke druge ljude donijećemo odluku", naveo je.

On se osvrnuo i na konsultacije sa političkim strankama, prije svega opozicionim, koje su navele da neće razgovarati sa njim, dodajući da mu je "zanimljivo da neki trče da pričaju sa Tonino Picula, a po 10 put neće da pričaju sa svojim predsjednikom".

"Pošto ja nisam njihov, a Tonino Picula jeste njihov. Ja ću uvijek biti za dijalog i nikada nisam imao problem da mi se kažu i loše stvari. Ali dijalog je i da ja imam pravo da kažem šta mislim, ali nisam džak za udaranje", naveo je Vučić.

Kako je dodao, on je 14 godina na vlasti i ima veliku odgovornost.

"Nisam imao mnogo dana ni odmora ni normalnog života. Za to sam se borio, to sam sam želio, borio sam se za glasove ljudi i živio sam takav život da nisam imao dovoljno kontakta i sa djecom koju neizmjerno volim. Ovi stariji imaju samo mene, ovaj mali... Željan sam i njih, da budem iskren. Volio bih da prepustim da neki drugi ljudi vode Srbiju, ali volio bih da to budu ljudi u koje imam povjerenje", naveo je Vučić.