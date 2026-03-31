Beogradska policija uhapsila B. A. (44) zbog brutalnog napada nožem na ženu na Savskom vencu.

Pripadnici beogradske policije efikasnom akcijom tokom noći su identifikovali i uhapsili B. A. (44), rodom sa Kosova i Metohije, zbog sumnje da je sinoć na Savskom vencu brutalno izbo četrdesetsedmogodišnju ženu, saznaju mediji.

Po nalogu Višeg javnog tužilaštva (VJT), osumnjičenom B. A. određeno je zadržavanje do 48 sati. Prema prvim informacijama iz istrage, njemu se na teret stavlja krivično djelo teško ubistvo u pokušaju.

Podsjetimo, on je sinoć, bez ikakvog povoda i prethodnog kontakta, nasrnuo na ženu dok je mirno šetala ulicom.

Žrtva se bori za život u Urgentnom centru

Napadnuta žena je sa teškim tjelesnim povredama opasnim po život hitno transportovana u Urgentni centar. Uhapšeni joj je nanio višestruke ubode u predjelu vrata, ruku i leđa.

"Žrtva je u kritičnom stanju. Napad je bio toliko iznenadan da nesrećna žena nije stigla ni da reaguje prije nego što je osjetila prvi ubod", navodi izvor blizak istrazi.

Motiv napada i dalje nepoznat

Iako je napadač uhvaćen, motiv ovog svirepog čina i dalje je obavijen velom tajne. Prema izjavi koju je žrtva dala prije operacije, napadača nikada ranije nije vidjela.

Očekuje se da osumnjičeni u zakonskom roku bude priveden na saslušanje u Više javno tužilaštvo, gdje će se izjasniti o optužbama.