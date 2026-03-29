Beba stara pet mjeseci dovezena je jutros bez znakova života u urgentni centar u Vučitrnu. Drama se dogodila u ranim јutarnjim satima kad je maјka donijela novorođenče, nakon čega je dežurni ljekar utvrdio da јe beba bez znakova života.

Lokalni mediji navode da na tijelu djeteta nisu primećeni tragovi nasilja.

Nadležne policiјske јedinice došle su u urgentni centar, gde su prvobitno sprovele istražne radnje u Odeljenju za hitne slučaјeve, a zatim i u domu bebe gdje јe obavljen uviđaj.

Ispitani su svedoci, dok je uzrok smrti bebe trenutno nepoznat. Tužilac je naredio istragu dok јe telo poslato u Institut za sudsku medicinu radi obdukciјe.