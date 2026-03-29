Nakon brutalnog napada u Odžacima, u kojem je muškarac nožem teško povrijedio dvije starije žene i pokušao jednu da zapali, istraga je u punom jeku.

Nakon stravičnog napada koji je šokirao Odžake, kada je Slobodan K. (71) nožem teško povrijedio komšinice Zdravku G. (83) i Ankicu M. (70), a zatim jednu od nesrećnih žena polio benzinom i pokušao živu da spali, istraga protiv osumnjičenog je u punom jeku.

Slobodan K. je zbog sumnje da je počinio krivično djelo teško ubistvo u pokušaju priveden Višem javnom tužilaštvu u Somboru gdje se tokom saslušanja pred javnim tužiocem branio ćutanjem i nije želio da iznese svoju odbranu.

Viši sud u Somboru mu je zatim odredio pritvor u trajanju do mjesec dana zbog, kako su iz te institucije objasnili, opasnosti da bi mogao da utiče na svedoke, uključujući oštećene Zdravku G. i Ankicu M., zbog visokog rizika od ponavljanja krivičnog djela, kao i zbog velikog uznemirenja javnosti u Odžacima koje bi moglo ugroziti nesmetano vođenje čitavog postupka.

Planirano saslušanje četiri svedoka

Da bi se rasvijetlili svi detalji ovog brutalnog pokušaja ubistva, nezvanično se saznaje da će tokom postupka pred tužilaštvom biti saslušano ukupno četiri svedoka ovog incidenta kao i oštećene Zdravka G. i Ankica M. "čim im to zdravstveno stanje bude dozvolilo".

One su nakon saniranja teških telesnih povreda i hospitalizacije puštene na kućno lečenje.

Slijedi i psihijatrijsko vještačenje osumnjičenog

Takođe, tokom sudskog postupka biće neophodno da se nad Slobodanom K. uradi i psihijatrijsko vještačenje. Tim stručnjaka imaće zadatak da precizno utvrdi njegovo duševno stanje i stepen uračunljivosti u trenucima kada je počinio ovaj jezivi napad.

Prema riječima mještana Odžaka postoje indicije da je osumnjičeni i ranije pokazivao znake psihičkog rastrojstva ali da "nikada nije bio nasilan".

Prijeti mu kazna od najmanje 10 godina zatvora

Nadležni iz Višeg suda u Somboru navode da osumnjičenom Slobodanu K. za pomenuto krivično djelo teškog ubistva u pokušaju prijeti kazna zatvora od najmanje 10 godina robije, pa sve do doživotnog zatvora.

"Zovi policiju! Napao me je!"

Komšinica Zdravke G. ispričala je šta se tog kobnog dana događalo u Odžacima.

"Čula sam vrisku u dvorištu i onda sam shvatila da Zdravka doziva pomoć i da je u dvorištu čovek koji viče na nju", započela je komšinica povređene Zdravke.

Komšinica je navela da je izašla u dvorište kada je vidjela kako osumnjičeni udara Zdravku koja je u tim trenucima bježala kod komšinice Ankice.

"Rekla je: 'Zovi policiju! Zovi policiju! Napao me je! Ubo me je nožem!'. Dizala je majicu i pokazivala gdje ju je ubo", prisjetila se komšinica.

Kako navodi, Ankica je zatim izašla, a Zdravka je ubrzo ušla kod nje u kuću.

"On se nije zaustavio već je nastavio da ide za njom. Ubo je i Ankicu jer ju je branila", rekla je komšinica.

Prve informacije ukazuju na to da je Slobodan napao Zdravku nakon što ona nije željela da mu pozajmi novac.

"Osumnjičeni i Zdravka su zajedno radili baštu. On je od Zdravke ranije pozajmio 100 evra, međutim, došao je po još novca. Nakon što ga je ona odbila, on je izvadio nož i napao je", rekao je ranije izvor blizak slučaju.

