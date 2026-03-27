Oglasio se dekan Filozofskog fakulteta u Beogradu nakon saslušanja u policiji.

Dekan Filozofskog fakulteta u Beogradu Danijel Sinani oglasio se nakon što je saslušan u policiji sa ostatkom uprave fakulteta. On je bio pozvan na saslušanje zbog smrti studentkinje (25) koja je u četvrtak 26. marta u večernjim časovima pala sa petog sprata zgrade fakulteta.

"Pozvali su nas danas da pomognemo u vezi sa istragom i mi smo tu da odgovorimo na sva pitanja pošto nam je svima u interesu da do razriješenja dođe što prije. I samo želim da se zahvalim UKP na korektnosti i ljubaznosti, mi smo spremni da damo sve odgovore, nadamo se da smo pomogli", rekao je Sinani ispred zgrade policije na Novom Beogradu.