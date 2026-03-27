Na platou ispred Filozofskog fakulteta u Beogradu noćas je pronađeno beživotno tijelo mlađe ženske osobe, stare oko 25 godina, potvrđeno je iz policije.

Prema prvim informacijama, incidentu je prethodilo aktiviranje i zapaljenje pirotehničkih sredstava na petom spratu zgrade.

Načelnik Policijske stanice Stari grad Radenko Resanović izjavio je da su policijski službenici obavještenje dobili u 22.40 časova, nakon čega su odmah izašli na lice mjesta, gdje su zatekli žensku osobu bez znakova života.

Sumnja da je djevojka skočila kroz prozor

"Prema prvim saznanjima dobijenim od očevidaca, na petom spratu Filozofskog fakulteta došlo je do aktiviranja i zapaljenja pirotehničkih sredstava, nakon čega je, kako se sumnja, ženska osoba, najvjerovatnije student fakulteta, skočila kroz prozor", naveo je Resanović.

U toku prikupljanje dokaza

On je istakao da je o događaju obavješteno nadležno tužilaštvo, koje je naložilo uviđaj.

"Uviđajne ekipe su na licu mjesta, u toku je fiksiranje i dokumentovanje svih tragova, kao i prikupljanje izjava očevidaca", rekao je sinoć Resanović.

Dodao je da su pirotehnička sredstva koja su bila aktivirana, nakon izvjesnog vremena ugašena od strane zaposlenih na fakultetu, ali da za sada nije poznato kako su dospjela u objekat.

Policija upozorava na opasnost pirotehnike

Resanović je naglasio da je svako nepravilno korišćenje pirotehničkih sredstava za osudu, jer može imati teške posledice.

"Za svaku osudu je bilo kakvo paljenje i nepropisno korišćenje ovakvih pirotehničkih sredstava koje mogu da ugroze živote građana. Za svaku osudu je bilo kakvo nepropisno postupanje sa pirotehničkim sredstvima, jer vidimo do čega oni mogu da dovedu", kazao je Resanović.

