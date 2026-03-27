Uhapšen muškarac u Zemunu zbog neprimjerenog dodirivanja maloljetnice u liftu i pokazivanja svog polnog organa.

Policija u Zemunu uhapsila je u četvrtak 26. marta B.C. zbog sumnje da je u jednoj stambenoj zgradi u Zemunu ušao u lift sa djevojčicom (12), neprimjereno je dodirivao i pokazivao joj svoj polni organ, nezvanično saznaje "Telegraf". Sumnja se da je izvršio krivično djelo polnog uznemiravanja.

Njemu je određeno zadržavanje do 48 časova. Istragu vodi Treće osnovno javno tužilaštvo u Beogradu.

