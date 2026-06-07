Festival je zamišljen kao platforma za afirmaciju mladih muzičara, razvoj lokalne muzičke scene i promociju kreativnosti među srednjoškolcima.

Izvor: MONDO/ Teodora Orlandić

Podgorica je juče bila centar mladog rock zvuka! U Univerzitetskom parku održalo se prvo izdanje festivala „Prvi rif“, događaja koji okuplja talentovane srednjoškolske bendove i pruža im priliku da pokažu svoj autorski izraz pred publikom i stručnim žirijem.



Festival je zamišljen kao platforma za afirmaciju mladih muzičara, razvoj lokalne muzičke scene i promociju kreativnosti među srednjoškolcima.



Pored takmičarskog dijela, publika je imala priliku da pogleda i revijalni program uz nastupe bendova i izvođača koji već grade svoje mjesto na regionalnoj sceni. Najbolji bend na prvom festivalu srednjoškolskih bendova Glavnog grada je bend ‚‚RUPA U TEPIHU". Veče je bilo puno energije, dobre muzike i mladih talenata koji su donijeli sjajnu atmosferu za sve generacije.

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