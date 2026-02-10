„Lazović nam je rekao da nastavimo mjere i radnje u odnosu na njih“, naveo je Žižić, ističući da su tek nakon „pada“ SKY komunikacija 2021. godine saznali da su Belivuk i Miljković počinili krivična djela na teritoriji Crne Gore.

Izvor: MONDO/Teodora Orlandić

Svjedočenjem nekadašnjeg funkcionera Uprave policije Milorada Žižića i oca stradalog Damira Hodžića, Nusreta Hodžića, danas je u Višem sudu u Podgorici nastavljeno suđenje bivšem glavnom specijalnom tužiocu Milivoju Katniću, nekadašnjem visokom policijskom funkcioneru Zoranu Lazoviću i bivšem specijalnom tužiocu Saši Čađenoviću.

Svjedok Milorad Žižić kazao je pred Specijalnim vijećem sudije Veljka Radovanovića da je tadašnjeg pomoćnika direktora Uprave policije Zorana Lazovića informisao o djelovanju Veljka Belivuka i Marka Miljkovića, te da je od njega dobio instrukcije da se prema tim licima nastave operativne mjere.

„Lazović nam je rekao da nastavimo mjere i radnje u odnosu na njih“, naveo je Žižić, ističući da su tek nakon „pada“ SKY komunikacija 2021. godine saznali da su Belivuk i Miljković počinili krivična djela na teritoriji Crne Gore, prenose Vijesti.

Govoreći o planiranom hapšenju Duška Roganovića, Žižić je rekao da je u saradnji sa tadašnjim specijalnim tužiocem Sašom Čađenovićem razmatrana ta mogućnost, ali da je tadašnji glavni specijalni tužilac Milivoje Katnić ocijenio da za to nema dovoljno osnova.

„Katnić je kazao da iskaz Milana Kankaraša nije dovoljan, jer nije neposredno komunicirao sa Roganovićem, niti je svjedočio o radnjama u kojima je on učestvovao. Naloženo nam je da nastavimo radnje kako bismo došli do osnova za hapšenje“, rekao je Žižić.

On je pojasnio da su policijske strukture do podataka o krivičnim djelima Belivuka i Miljkovića iz 2020. godine došle tek nakon dešifrovanja Skaj komunikacija, kada je od Europola zatražen materijal za dva kriptovana telefona. Potvrdne informacije, kako je naveo, stigle su u junu 2021. godine.

Žižić se osvrnuo i na nestanak Damira Hodžića i Adisa Spahića, prijavljen 16. oktobra 2020. godine, navodeći da je policija taj slučaj povezala sa nestankom Lazara Vukićevića u Srbiji, budući da su sva tri nestanka prijavljena istog dana.

„Smatrao sam da postoji mogućnost da je izvršeno teško krivično djelo. O tome sam obavijestio Zorana Lazovića, koji je rekao da nastavimo sa radom“, kazao je Žižić, dodajući da su analizom baznih stanica utvrdili sumnjiva kretanja više kriptovanih telefona na teritoriji Crne Gore.

Govoreći o januaru 2021. godine, Žižić je naveo da je tada obaviješten da su Belivuk i Miljković doputovali u Crnu Goru, te da je, po zahtjevu kolega iz Srbije, organizovano njihovo praćenje i privođenje na informativni razgovor.

„Telefoni im tada nijesu oduzeti jer nijesu bili osumnjičeni ni za jedno krivično djelo. Skaj materijal o njima stigao je tek kasnije, 2021. godine, i to na zahtjev Crne Gore“, rekao je Žižić.

On je govorio i o saznanjima policije iz novembra 2020. godine o planiranom ubistvu Slobodana Kašćelana eksplozivom ispred Višeg suda u Podgorici, navodeći da je predmet imao prioritet zbog mogućnosti stradanja nevinih građana. Kako je kazao, kasnije su došli do informacija da su planovi preusmjereni na likvidaciju Belivuka i Miljkovića.

Žižić je istakao i da je, po njegovom mišljenju, nestanak Lazara Vukićevića bio u uzročno-posljedičnoj vezi sa nestankom Damira Hodžića i Adisa Spahića.

U nastavku suđenja svjedočio je i Nusret Hodžić, otac stradalog Damira Hodžića, koji je kazao da porodica ni danas nema informaciju gdje se nalaze posmrtni ostaci njegovog sina i zeta Adisa Spahića.

„I dan-danas tražim samo da mi nađu dijete. Njegove kosti“, rekao je Hodžić, navodeći da je porodici tek šest do sedam mjeseci nakon nestanka saopšteno da su ubijeni.

Optuženi Saša Čađenović kazao je da iz iskaza svjedoka proizilazi da se tokom 2020. godine radilo o predmetu nestanka lica, te da Specijalno državno tužilaštvo nije imalo saznanja o krivičnom djelu sve do ljeta 2021. godine, kada je pristigao Skaj materijal.

„Istraga još nije završena, a posmrtni ostaci nijesu pronađeni“, zaključio je Čađenović.