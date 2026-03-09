Prvih 800 regruta danas započinje dvomjesečnu osnovnu vojnu obuku u kasarnama u Kninu, Slunju i Požegi, čime se posle skoro 20 godina u Hrvatska ponovo uvodi vojni rok.

Izvor: Profimedia

Prvi regruti - njih 800 - danas ulaze u tri hrvatske kasarne, u Kninu, Slunju i Požegi, na osnovnu vojnu obuku (TVO), koja će trajati dva mjeseca i za koju će dobijati platu od oko 1.100 eura neto, a priznaje im se i dva mjeseca radnog staža, prenosi Jutarnji.

Obvezan vojni rok u Hrvatskoj postojao je do 2007. godine, kada je ukinut, a ponovo se uvodi posle skoro 20 godina. Godišnje će u Oružane snage RH (OSHR) biti pozivano do 4.000 regruta, u pet generacija, a prve regrute će danas na vojnom poligonu "Eugen Kvaternik" kod Slunja dočekati potpredsjednik vlade i ministar odbrane Ivan Anušić i načelnik Generalštaba Hrvatskih oružanih snaga, general-potpukovnik Tihomir Kundid.

Ko podlaže obavezi?

Svake godine mladići koji navrše 18 godina uvode se u vojnu evidenciju u nadležnom Regionalnom odeljenju za poslove odbrane, a tokom ove godine u TVO će biti pozvani i muškarci - vojni obveznici rođeni 2007. godine.

Obveznici stariji od 19 i mlađi od 30 godina mogu biti upućeni u skladu sa zakonskim kriterijumima, a mogu se i dobrovoljno prijaviti. Žene ne podležu obavezi, ali mogu dobrovoljno pristupiti osnovnoj vojnoj obuci.

Od 800 regruta koji danas oblače vojne uniforme, 446 su dobrovoljci, uključujući 82 žene, a 354 su regruti koji podležu obaveznoj službi vojnog roka, a od pozvanih regruta, samo deset je izjavilo prigovor savjesti. Pet vrhunskih sportista je takođe upućeno u TVO. 200 regruta biće upućeno u TVO u Kninu i Slunju, a 400 regruta u Požegi.

Dva mjeseca obuke: Od dronova do prve pomoći

Obuka regruta počinje nakon što su prošli ljekarske preglede, a njihova obuka će trajati dva mjeseca i obuhvataće osnovne vojne vještine - od rukovanja ličnim oružjem i korišćenja savremene opreme, uključujući dronove, do pružanja prve pomoći i osnovne samoodbrane.

Obuka će se sprovoditi kroz individualne i grupne aktivnosti koje podstiču razvoj timskog duha, saradnje i lične odgovornosti, ističe Ministarstvo odbrane (MORH), a sprovodiće je iskusni instruktori OS RH sa dugogodišnjim iskustvom u radu sa regrutima na dobrovoljnoj vojnoj obuci, prenosi Jutarnji.

Plata, prevoz i prednost pri zapošljavanju

Regruti će primati platu od oko 1.100 eura neto, a tačan iznos njihove plate zavisiće od poreskih olakšica i stope poreza na dohodak u mjestu prebivališta. Pored toga, biće im plaćeni troškovi prevoza i odsustva, a dobiće i jednokratnu prednost u vidu stalnog zaposlenja pod jednakim uslovima u državnim organima i telima uprave jedinica lokalne i regionalne samouprave.

Isto tako, regrutu koji je zaposlen suspenduju se prava iz radnog odnosa i on prima naknadu u visini svoje plate, odnosno oko 1.100 eura neto mjesečno, i ne može biti otpušten od strane poslodavca dok služi osnovnu vojnu obuku.

Po završetku TVO moći će da se prijave za aktivnu vojnu službu i grade profesionalnu karijeru u Hrvatskim oružanim snagama, a oni koji ne stupe u zaposlenje u Hrvatskim oružanim snagama biće raspoređeni u rezervni sastav Hrvatske vojske sa statusom klasifikovanih rezervista.

Godišnji finansijski učinak temeljne vojne obuke za Ministarstvo odbrane iznosiće približno 23,7 miliona eura. Svi regruti koji su izrazili prigovor savjesti neće prolaziti TVO već će služiti civilni rok tri ili četiri mjeseca.