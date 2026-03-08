U Novom Sadu okončano suđenje Gregoru Nemetu

Izvor: Mondo/Stefan Stojanović

U Višem sudu u Novom Sadu završeno je suđenje Gregoru Nemetu (37) iz Temerina, optuženom da je u decembru 2023. godine sekirom ubio svog oca Mihalja Nemeta (76).

Izricanje presude zakazano je za 13. mart.

Prema optužnici, Nemet je, pod dejstvom alkohola i sa smanjenom sposobnošću rasuđivanja, usmrtio svog oca, kojeg je, kako se navodi, i ranije zlostavljao.

Tužilaštvo tvrdi da je bio agresivan prema ocu kada mu nije davao novac za alkohol. Tako je bilo i kobnog dana u decembru, kada mu otac nije dao novac za rakiju, nakon čega ga je, prema navodima optužnice, više puta udario tupim dijelom sjekire u predjelu glave. Otac je zadobio teške povrede od kojih je preminuo.

U završnim riječima javna tužiteljka je istakla da izvedeni dokazi jasno ukazuju da je optuženi počinio krivično djelo za koje se tereti.

S druge strane, branilac okrivljenog zatražio je oslobađajuću presudu, navodeći da nije dokazano da je njegov klijent počinio zločin. On je istakao da navodno priznanje koje je optuženi dao trećem licu ne može biti pouzdan dokaz i da ga treba posmatrati sa velikom rezervom.

Optuženi je u završnoj riječi rekao da se pridružuje izlaganju svog branioca i da nema šta da doda.