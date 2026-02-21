Na području opštine Ilidža jutros oko 4.15 sati došlo je do upotrebe vatrenog oružja između osumnjičenog i policijskih službenika, potvrđeno je iz Ministarstva unutrašnjih poslova Kantona Sarajevo.

Izvor: Profimedia/Armin Durgut / Pixel Media

Prema navodima policije, službenici su u naselju Pejton obavljali redovne zadatke kada su krenuli za tada nepoznatim muškarcem za kojeg je postojala sumnja da je neposredno prije toga zapalio jedno vozilo.

„Nakon što su krenuli za tada nepoznatim muškarcem, za kojeg je postojao osnov sumnje da je upravo podmetnuo požar na vozilu, isti se oglušio o naredbe policije, a potom počeo da puca iz vatrenog oružja prema policijskim službenicima. U odbrani od napada na život, policijski službenici su uzvratili vatru i ranili napadača. Muškarac J.H. (1985) je na bolničkom liječenju u KCUS i nije životno ugrožen“, saopšteno je iz MUP-a Kantona Sarajevo.

O događaju je obaviješten dežurni tužilac Kantonalnog tužilaštva Kantona Sarajevo, a uviđaj je u toku.

Policija nastavlja istragu kako bi se utvrdile sve okolnosti ovog incidenta.