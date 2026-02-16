Ella Jovanović, teško povrijeđena u nesreći u Sarajevu, probudila se iz kome. Njeno stanje je i dalje kritično, a započete su mjere rehabilitacije.

Ella Jovanović (17) koja je teško povrijeđena u nesreći u Sarajevu kada je tramvaj iskočio iz šina, probudila se iz kome, rekao je za N1 Sarajevo direktor Opšte bolnice Ismet Gavrankapetanović.

"Pacijentkinja je budna, ali je i dalje teškog opšteg stanja. Nastavlja se intenzivni reanimacioni tretman na Odeljenju za anesteziju i reanimaciju uz započete rane mjere rehabilitacije u skladu sa trenutnim stanjem", kazao je Gavrankapetanović.

Djevojci Elli Jovanović amputirana je noga posle nesreće. Zbog teških povreda zbog kojih je bila životno ugrožena djevojka je stavljena u indukovanu komu.

U Sarajevu se održavaju protesti zbog nesreće u kojoj je jedan mladić poginuo. Grupa građana je u subotu, drugog dana protesta, otišla pred Opštu bolnicu kako bi povrijeđenoj djevojci pružili podršku i poželjeli brz oporavak.

U Sarajevu će i danas, četvrti dan zaredom, biti održani protesti, a građani su iznijeli i zahtjeve prema vlasti.

Ukupno četiri osobe su povrijeđene u nesreći koja se dogodila 12. februara. Život je izgubio mladić Erdoan Morankić (23) kojem je u nedelju u rodnom Brčkom klanjana dženaza.

Zbog tragedije i pritiska javnosti premijer Kantona Sarajevo Nihad Uk je juče podnio ostavku. Vozač tramvaja Adnan Kasapović je pušten na slobodu pošto je Kantonalni sud u Sarajevu u nedelju odbacio zahtjev Tužilaštva KS za određivanje pritvora.

Zaključeno je da u ovoj, početnoj fazi istrage, nema dovoljno osnova za sumnju da je Kasapović počinio krivično djelo protiv sigurnosti javnog saobraćaja, za koje je predviđena zatvorska kazna u trajanju od jedne do osam godina.