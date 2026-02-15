Težak slučaj porodičnog nasilja potresao je naselje Stanovo u Kragujevcu, gdje je žena (43), prema nezvaničnim informacijama, sjekirom napala svoju majku i nanijela joj teške povrede.

Izvor: Mondo/Stefan Stojanović

Teško porodično nasilje potreslo je naselje Stanovo u Kragujevcu, gdje se, prema nezvaničnim informacijama, sinoć dogodio brutalan napad u porodičnoj kući.

Žena B. P. (43) osumnjičena je da je sjekirom napala svoju majku, koja je sa teškim povredama hitno prebačena u UKC Kragujevac.

Kako se saznaje, drama je otkrivena nakon dojave građana i komšija, a policija i hitne službe brzo su reagovale na licu mjesta. Povrijeđena žena je nakon ukazane prve pomoći transportovana u bolnicu, gdje joj je ukazana hitna medicinska pomoć.

Nezvanično, osumnjičena je jutros viđena u blizini jedne prodavnice u Stanovu kako šeta u spavaćici na kojoj su navodno bili tragovi krvi.

Ova scena dodatno je uznemirila građane, koji su odmah alarmirali nadležne službe. Policija je potom započela intenzivnu potragu i provjeru svih okolnosti slučaja.

Uviđaj je obavljen, a istraga je u toku kako bi se utvrdio tačan sljed događaja i motiv napada. Više informacija očekuje se nakon zvaničnog saopštenja nadležnih organa.