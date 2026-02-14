Više stotina građana okupilo se danas ispred Zemaljskog muzeja u Sarajevu, na mjestu tramvajske nesreće u kojoj je poginuo mladić iz Brčkog Erdoan Morankić, zahtijevajući odgovornost nadležnih i hitne mjere za bezbjednost saobraćaja.

Izvor: T.S./Klix.ba

Građani nose transparente sa porukama poput "Ako nas sve poubijate, od koga ćete krasti", "Dosta!", "Mir, mir, mir, eto sam je tramvaj /smrti/ kriv", prenose federalni mediji.

Organizatori skupa i građani pozvali su Vladu Kantona Sarajevo da odmah povuče stare tramvaje iz saobraćaja i hitno unaprijedi bezbjednosne standarde u javnom prevozu.

Oni su istakli da politička volja, a ne finansijska sredstva predstavlja ključ za rješenje problema.

Protest je organizovala neformalna grupa građana "Reci dosta" kako bi iskazala nezadovoljstvo zbog stanja tramvajske infrastrukture i nedostatka preventivnih mjera.

Na mjestu nesreće juče su protest održali studenti i srednjoškolci, koji su na dva sata blokirali saobraćaj, ističući da se ne osjećaju sigurno u gradskom prevozu.

U ovoj nesreći tragično je nastradao Erdoan Morankić iz Brčkog, student Akademije likovnih umjetnosti u Sarajevu, kada je, dok se nalazio na tramvajskoj stanici, tramvaj iznenada iskočio iz šina.

Još četiri osobe su povrijeđene, a među njima i sedamnaestogodišnja djevojka kojoj je usljed zadobijenih povreda amputirana noga.

Vozač tramvaja A. K. (48) uhapšen je nakon nesreće i predat kantonalnom Tužilaštvu.