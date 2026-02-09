Stigla je i potvrda da Kotor nema predsjednika Opštine, saopštili su iz Evropskog saveza.

Izvor: MONDO/Teodora Orlandić

,,Naime, Ministarstvo javne uprave potvrdilo je da je inicijativa opozicionih odbornika bila opravdana i pravno utemeljena. Sada, kada imamo potvrdu da je zakon prekršen i da u zakonskom roku nije izabran predsjednik Opštine, nadamo se da će i ostali odbornici izglasati skraćenje mandata", navode u saopštenju.

Vratimo svi zajedno zakon i red, koji su odavno strane riječi u Kotoru, istakli su.

,,Na kraju krajeva, svim odbornicima je uskraćeno zakonom zagarantovano pravo da biraju izvršnu vlast", zaključuju.