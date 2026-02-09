Donijeta presuda kojom je poništeno rješenje Vlade od 19. decembra 2024. godine

Izvor: MONDO/Mirela Ljumić

Upravni sud donio je 14. januara presudu kojom je poništeno rješenje Vlade od 19. decembra 2024. godine, kojim je Ivi Vukoslavčević, generalnoj direktorici Direktorata za normativne poslove i razvoj policije u Ministarstvu unutrašnjih poslova, prestao mandat zbog reorganizacije tog resora, donošenjem novog Pravilnika o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji

"Upravni sud je našao da tuženi organ, u osporenom rješenju, nije dao jasne i ubjedljive razloge za odluku da tužilji prestaje mandat zbog reorganizacije organa, stupanjem na snagu novog Pravilnika o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji, posebno imajući u vidu odredbe člana 134 Zakona o državnim službenicima i namještenicima, kojim su predviđeni slučajevi prestanka mandata starješini organa uprave i licu koje vrši poslove visokog rukovodnog kadra, pri čemu je ukazao da je u konkretnom slučaju bilo neophodno ispitati opis poslova i nadležnosti novoformiranog direktorata u odnosu na onaj iz prethodne sistematizacije da bi se moglo utvrditi da li je došlo do formiranja nove organizacione jedinice Ministarstva", saopštio je Upravni sud, javljaju Vijesti.



"Kako je u konkretnom slučaju došlo do povrede zakona na štetu tužilje, sud je, imajući u vidu stanovište iznijeto u Odluci Ustavnog suda Crne Gore U-III br. 408/​22 od 12.03.2024. godine i presudi Vrhovnog suda Už-Uvp.br.7/​24 od 18.03.2025. godine, tužbu uvažio i osporeno rješenje poništio", piše u saopštenju.