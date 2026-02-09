Donijeta presuda kojom je poništeno rješenje Vlade od 19. decembra 2024. godine
Upravni sud donio je 14. januara presudu kojom je poništeno rješenje Vlade od 19. decembra 2024. godine, kojim je Ivi Vukoslavčević, generalnoj direktorici Direktorata za normativne poslove i razvoj policije u Ministarstvu unutrašnjih poslova, prestao mandat zbog reorganizacije tog resora, donošenjem novog Pravilnika o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji
"Upravni sud je našao da tuženi organ, u osporenom rješenju, nije dao jasne i ubjedljive razloge za odluku da tužilji prestaje mandat zbog reorganizacije organa, stupanjem na snagu novog Pravilnika o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji, posebno imajući u vidu odredbe člana 134 Zakona o državnim službenicima i namještenicima, kojim su predviđeni slučajevi prestanka mandata starješini organa uprave i licu koje vrši poslove visokog rukovodnog kadra, pri čemu je ukazao da je u konkretnom slučaju bilo neophodno ispitati opis poslova i nadležnosti novoformiranog direktorata u odnosu na onaj iz prethodne sistematizacije da bi se moglo utvrditi da li je došlo do formiranja nove organizacione jedinice Ministarstva", saopštio je Upravni sud, javljaju Vijesti.
"Kako je u konkretnom slučaju došlo do povrede zakona na štetu tužilje, sud je, imajući u vidu stanovište iznijeto u Odluci Ustavnog suda Crne Gore U-III br. 408/22 od 12.03.2024. godine i presudi Vrhovnog suda Už-Uvp.br.7/24 od 18.03.2025. godine, tužbu uvažio i osporeno rješenje poništio", piše u saopštenju.