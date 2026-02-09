Skandal na Izboru za Mis Srbije: Došao sa krunom na glavi, popeo se na binu pa uvredio takmičarku zbog kilaže

Sinoć je izabarana Mis Srbije, a stručni žiri činili su i influenseri, međutim, jedan događaj izazavao je neprijatnost kako među takmičarkama tako i među i publikom.

Izvor: MONDO/Matija Popović

U MTS dvorani sinoć je održan Izbor za mis Srbije, a na crvenom tepihu prodefilovale su brojne javne ličnosti.

Veliku pažnju na samom početku pivukao je muškarac koji se pojavio sa krunom na glavi, da bi se kasnije ispostavilo da je u pitanju influenser Nenad Živković, poznatiji kao Hugestaff ili Debeli Sremac na društvenim mrežama.

Ubrzo se ispostavilo da je on, pored ostalih influensera - Tačkaste Mare, Kontrakluturne, Nedžmina Ambeskovića i drugih, u ulozi žirija.

Sve bi bilo u redu, da u jednom trenutku voditelji programa nisu najavili da će žiri sastavljen od influensera otkriti koje dvije misice su po njihovom mišljenju najljepše. S obzirom da smo se našli na licu mjesta, nismo mogli, a da ne primijetimo da su influenseri nespremni izašli na binu i na licu mjesta odabrali ljepotice, te nije poznato da li su prije takmičenja imali informaciju da bi trebalo da se dogovore oko izbora i zajedničke odluke.

Na binu su izašli Nenad Živković i Nedžmin, te se odlučili za spontaniji pristup... ali, tada se desilo nešto što nikako ne bi trebalo, s obzirom da su u pitanju veoma mlade takmičarke, od samo 19 i 20 godina.

Nenad je rekao da će nagradu dobiti takmičarka koja je poput njega "popunjenija" te da mu je baš zbog toga najsimpatičnija. Bilo je primijetno da je djevojci jako neprijatno, jer - ko bi volio da se takmiči na izboru za mis i da ga indirektno nazovu "debelim" ili "popunjenim", da li se slažete?

Bilo kako bilo, on je takmičarki stavio krunu na glavu, a djelovalo je da djevojka u tom trenutku želi da "propadne kroz zemlju", te je neukusna šala izazavala i neprijatnost među publikom.

Vjerujemo da je influenser želio da ispadne duhovit i spontan na sebi svojstven način, jer je rekao da je "na osnovu kilaže i on postao prepoznatljiv", ali može se reći i da ovaj propust na takmičenju ovakvog tipa ipak nije za pohvalu.

Ne zaboravimo da se pomenuti influenser bavi recenzijama restorana i hrane, a da je modni svijet jako surov, gdje se mjeri svaka "mana" i "nedostatak", te je najmanje potrebno djevojkama koje su na početku karijere davati komplekse (koje možda i nemaju).

U svakom slučaju, u eri gdje se mnoge žene svih uzrasta nerijetko izgladnjuju zbog očekivanja društva i bore sa samopouzdanjem, ipak je nešto o čemu bi trebalo da se povede računa. Odavno je prevaziđeno to da se žene ( kao i muškarci) svrstavaju u okvire po konfekcijskom broju i obliku tijela, kao i populizacija određenih tipova izgleda, poput "heroinskog šika" Kejt Mos ili androgenih modela i manekenki.

Svijet se u tom smislu dosta promijenio, te se i u reklamama i u svijetu modelinga, ali i na izborima za mis pojavljuju i "plus sajz" ljepotice, kao i transrodne osobe, te je u tom smislu komentar poput onog koji je dao influenser ne samo bespotreban, već može uticati negativno na devojku koja je mlada, i tek se formira, i koja na početku svoje modeling karijere.

Evo i kako izgleda pobjednica - Mis Srbije za 2026. Simona Manojlović: