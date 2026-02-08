Prema posljednjim informacijama, policija i dalje aktivno traga za još dvojicom otmičara estradnog umjetnika.

Izvor: Instagram/192_rs/Printscreen/MONDO/Stefan Stojanović

Nakon dramatične potjere od Beton hale do Rume i udesa u kojem je vozilo uništeno, policija je oslobodila vezanog umjetnika, dok se za dvojicom naoružanih napadača, koji su tražili 20.000 eura otkupa uz prijetnje porodici pjevača Daniela Kajmakoskog, traga uz pomoć termovizije i službenih pasa.

Nakon filmske potjere i udesa kod Rume, otmičari su pobjegli, dok je umjetnik pronađen nepovrijeđen.

Drama je počela sat vremena nakon ponoći u Karađorđevoj ulici, nakon nastupa u jednom klubu, kada su dvojica napadača uz prijetnju nožem savladala i vezala Kajmakoskog u njegovom vozilu. Oni su ga uz prijetnju nožem ubacili u vozilo.

Operativci UKP-a locirali su automobil i pokušali presretanje kod Brankovog mosta, ali su osumnjičeni naglo ubrzali ka auto-putu u smjeru ka Šidu.

Tokom potjere, otmičari su pjevaču držali pištolj uperen u glavu, zahtevajući isplatu od 20.000 eura i prijeteći smrću njegovoj supruzi i djeci. Akcija je kulminirala kod isključenja za Rumu, gdje je vozilo sa otmičarima, pod pritiskom policije, udarilo u bankinu.

Iako su izvršioci uspjeli da pobjegnu u obližnje atare, pripadnici UKP-a su u vozilu zatekli vezanog pjevača koji je prošao bez težih povreda.

U toku je opsežna potraga za bjeguncima u koju su uključeni SAJ, Žandarmerija i termovizijska oprema.