Tijelo muškarca (56) pronađeno je jutros u nedovršenoj poslovno-stambenoj zgradi u Bogatiću.

Izvor: MONDO/Uroš Arsić/Kurir/Damir Dervišagić

Tijelo muškarca (56) pronađeno je jutros u nedovršenoj poslovno-stambenoj zgradi u Bogatiću.

Zgrada koja se nalazi u Ulici dr Mladena Miloševića u Bogatiću, bila je jutros mjesto uviđaja nakon što je jedan od radnika zatekao tijelo muškarca u objektu.

"Radnik koji je angažovan na radovima u zgradi, koja još uvijek nije potpuno useljiva, zatekao je muškarca, za koga se sumnja, da je pao niz stepenice i na licu mjesta nastradao. Ova sumnja se i dalje provjerava i to će utvrditi dalja istraga koju vodi nadležno tužilaštvo. Ekipa Hitne pomoći samo je mogla da konstatuje smrt nesrećnog čovjeka", navodi izvor i dodaje da je po nalogu dežurnog tužioca tijelo poslato na obdukciju koja će utvrditi kako i kada je nastupila smrt muškarca.

"Za sada nije poznato ni iz kog razloga, ni koje vrijeme je proveo nastradali muškarac u nedovršenoj zgradi koja se nalazi u centru Bogatića. Inače, prema dosadašnjim infrormacijama, na tijelu muškarca nisu nađeni tragovi nasilja", dodaje izvor.

(Kurir/MONDO)