Bivši maneken Robert Dikaprio doveden je na ispitivanje u riječku kancelariju USKOK-a kako bi se izjasnio o optužbama za preprodaju droge, prevare sa nekretninama i pranje novca u Hrvatskoj.

Prema policijskoj prijavi, Dikaprio je od kraja 2024. godine u Hrvatskoj vodio lanac transporta i preprodaje droge kroz koji je prošlo oko 60 kilograma marihuane, amfetamina i kokaina. U tome mu je pomagala njegova partnerka Iris Kramarić.

Prevare sa nekretninama

Osim njih dvoje, u akciji su uhapšeni i Dikaprijev otac, kao i još nekoliko osoba koje su učestvovale u prevarama. Index nezvanično saznaje da su osumnjičeni nekretnine do kojih su nezakonito došli dalje preprodavali u kriminalnom miljeu i na taj način prali novac. Falsifikovanjem dokumentacije domogli su se ukupno pet nekretnina, od kojih je najvrijednija jedna u Zagrebu. Ukupna šteta koju su nanijeli stvarnim vlasnicima dostiže gotovo pet miliona eura.

Tome treba dodati i oko sto hiljada eura kojih je bivši maneken navodno zaradio na transportu i preprodaji narkotika. Prema sumnjama USKOK-a, i njegov otac mu je pomagao kako u preprodaji droge, tako i u prevarama.

Priznanja saradnika

Ispitivanja u USKOK-u trajala su do kasno sinoć, a većina Dikaprijevih saradnika je, kako saznajemo, priznala krivicu.

