Sudija za prethodni postupak Višeg suda u Beogradu odredio je Aleksandru D. pritvor iz svih zakonskih razloga.

Izvor: Instagram/mupsrbije/društvene mreže

Sudija za prethodni postupak Višeg suda u Beogradu odredio je pritvor do 30 dana Aleksandru D. (34) koji se sumnjiči da je 16. januara u Sopotu ubio Živka Bakića. Pritvor mu je određen po svim tačkama, zbog opasnosti od bjekstva, da ne bi uticao na svjedoke, zbog opasnosti da bi u kratkom periodu ponovio krivično djelo, kao i zbog uznemirenja javnosti.

Podsjetimo, Bakić koji je bio optužen za šverc kokaina, kao jedan od vođa balkanskog kartela, ubijen je tokom redovne šetnje pošto je boravio u kućnom pritvoru s nanogicom.

Uhašeni Aleksandara D. juče je saslušan u Višem javnom tužilaštvu u Beogradu koje vodi istragu.

"Osumnjičeni se na saslušanju branio ćutanjem, odnosno iskoristio je svoje zakonsko pravo da ne iznosi odbranu. Nakon saslušanja tužilaštvo je predložilo sudiji za prethodni postupak Višeg suda u Beogradu da osumnjičenom odredi pritvor iz sva četiri zakonska razloga", saopšteno je juče iz tužilaštva.

Naredbom o sprovođenju istrage, osumnjičenom se na teret stavlja krivično djelo teško ubistvo za koje je zaprijećena doživotna kazna zatvora.

"Postoje osnovi sumnje da je Aleksandar D. 16. januara između 13 i 14 časova, na oko 80 metara od mosta u Sopotu, gledano iz pravca ulice Put za Malu Ivanču, na zemljanoj površini sa leve strane kolovoza na podmukao način lišio života oštećenog Ž. B., dok je u vozilu marke "pežo 206" karavan, neovlašćeno nosio i 29 komada bojeve munije,kao i jedan metak u stanu na teritoriji GO Voždovac", saopšteno je iz tužilaštva.

Osumnjičeni se, kako navode, najprije "pežoom 206" karavan i sačekao oštećenog za kojeg je znao da će između 13 i 14 časova biti u šetnji na pomenutom mjestu, jer je nekoliko istim automobilom dolazio na lice mjesta spremajući se da izvrši krivično djelo. U Bakića je, kasko se sumnja, ispalio šest hitaca, a kada je pao prišao mu je i iz blizine mu pucao u glavu.

(Kurir/Mondo)