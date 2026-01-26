Uhapšen Aleksandar D. (35) zbog sumnje da je ubio vođu narko klana u Sopotu.

Uprava kriminalističke policije (UKP) uhapsila je danas muškarca Aleksandar D. (35) u Beogradu u štek stanu zbog sumnje da je u petak 16. januara ove godine ubio Živka Bakića (43) u Sopotu, vođu narko klana, bivšeg fudbalera i jednog od nekadašnjih vođa "United Force" navijačke grupe fudbalskog kluba Rad sa Banjice, saznaje "Blic". Osumnjičenom za ubistvo određeno je zadržavanje do 48 časova.

Prema nezvaničnim informacijama pomenutog lista, uhapšeni je odranije već poznat policiji. Istraga je u toku.

Da podsjetimo, Živko Bakić je ubijen u petak 16. januara u Sopotu u popodnevnim časovima dok je šetao šumom sa nanogvicom. Njemu se sudili pred Specijalnim sudom u Beogradu zbog sumnje da je bio jedan od vođa "balkanskog kartela" koji je prošvercovao 324 kilograma kokaina iz Južne Amerike u Evropu.