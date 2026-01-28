Policija je uhapsila 18-godišnjeg Pavla F., osumnjičenog za ubistvo navijača Partizana, Tadije Pantića, koje se dogodilo 22. novembra na Novom Beogradu. Trojica saučesnika takođe su privedena, a svi su zadržani do 48 sati.

Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova danas su uhapsili Pavla F. (18) za kojeg se sumnja da je 22. novembra, na Novom Beogradu, ubio navijača Partizana, Tadiju Pantića. Navodno, on je uhapšen u štek stanu. Policija je lisice na ruke stavila i trojici saučesnika.

Osumnjičenima je određeno zadržavanje do 48 sati i oni će, uz krivičnu prijavu, biti priveden tužiocu na saslušanje. Pavlu F. se na teret stavlja krivično djelo - teško ubistvo.

Dva puta bio na meti napadača?

Ubijeni Tadija je bio jedna od meta navijača Crvene zvezde na Gazeli u junu prošle godine kada su skuterima napravili sačekušu na mostu. Navodno, njemu je bila i namijenjena bomba u Kosovskoj ulici.

"Makedonski maneken Martin Sipkovski (21), koji je poginuo 30. septembra u eksploziji u iznajmljenom stanu u Kosovskoj ulici u centru Beograda, prema operativnim informacijama, bio je angažovan da ubije vođu navijača T. P", pišu mediji podsjećajući da je Sipkovski, kako se sumnja, slučajno aktivirao eksploziv u stanu, te je nastradao.

Samo 45 minuta nakon pucnjave, dok još traje uviđaj, tu su došli drug i drugarica stradalog mladića, a djevojka je briznula u plač. Na lice mjesta je došla i njegova rođena sestra, kao i još jedna drugarica. Obje djevojke su vidno potresene.

Podsjetimo, nekoliko sati nakon ubistva na Novom Beogradu, policija je na Voždovcu pronašla zapaljen skuter za koji se sumnja da je korišćen u likvidaciji Pantića.

Tadija je, kao tinejdžer, bio uspješan sportista koji je osvajao nagrade, više o tome možete pročitati u našem odvojenom tekstu. U dnevnim novinama osvanule su čitulje kojim su se prijatelji i bivša djevojka oprostili od Tadije emotivnim riječima. Sumnja se da je likvidiran zbog kokaina koji nije platio, kao i da ga je drug "namjestio" ubicama.

