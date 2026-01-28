Danas je u Beogradu uhapšen osumnjičeni za ubistvo vođe navijača Partizana iz Zemuna, Tadije Pantića (23).

U velikoj akciji policije i Višeg javnog tužilaštva u Beogradu, uhapšen je osumnjičeni za ubistvo vođe navijača Partizana iz Zemuna Tadije Pantića (25), nezvanično se saznaje.

Osumnjičenom je određeno zadržavanje do 48 sati i on se tereti za teško ubistvo. Podsjetimo, Tadija Pantić ubijen je prije dva mjeseca, 22. novembra prošle godine, u sačekuši na Novom Beogradu.

Dvojica muškaraca, bila su na skuteru kada su prišla Tadiji Pantiću (25) i pucala mu u glavu i tijelo. Pucnje su čuli očevici, brojni očevici, a ubrzo su ugledali tijelo mladića iza trafike.

Skuter je bio bez tablica, a ubrzo na lice mjesta stigla je Hitna pomoć, ali i policija, počeo je uviđaj.

