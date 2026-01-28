Savić koji je bio u pritvoru u Crnoj Gori do decembra prošle godine, sada je izručen Srbiji I prvi put doveden u sudnicu Specijalnog suda.

Strahinja Savić, koji se optužnicom protiv "vračarskog klana" tereti da je Lazaru Iliću pomagao u ubistvu Aleksandra Šarca u tržnom centru Ušče u oktobru 2020. izjavio je da ne priznaje to krivično djelo i da neće odgovarati na pitanja, osim ukoliko ih ima njegov branilac.

Međutim, posle pokušaja "pobune" optuženih koji se terete da su godinu dana kasnije, pošto je sa Ilićem uhapšen u Budvi, spremali i njegovo ubistvo u Bijelom Polju, Savić je izašao za govornicu tvrdeći da o tome nije govorio "jer ga niko nije pitao", ali da na pitanja ljudi koji sjede s njim u boksu za optužene ipak želi da odgovori.

Podsjetimo, Savić koji je bio u pritvoru u Crnoj Gori do decembra prošle godine, kada je izručen Srbiji I prvi put doveden u sudnicu Specijalnog suda. U "boksu" za optužene, koji je staklom odvojen od sudnice i publike, sjedio je okružen zatvorskim stražarima, na udaljenosti od ostalih okrivljenih.

Sudija Svetla Aleksić, pošto je posle vidne nervoze koju su pokazali na optuženičkoj klupi njegovi nekadašnji saradnici odlučio da ipak odgovara na njihova pitanja, prvo je pitala Savića da li je neko uticao na njega da donese takvu odluku.

Sudija: Da li ste pod nekom vrstom pritiska pristali da odgovarate na pitanja?

Savić: Ne, vi me niste pitali ništa o tome. Ja ću sada da kažem, niko me nije trovao. Samo mi je sestra donosila hranu, nije bilo nikakvog pečenja u paketima. Na mene je samo policija u Crnoj Gori vršila pritisak da budem svjedok okrivljeni, niko drugi.

Sudija: Da li to znači da ćete sada da odovarate na pitanja?

Savić: Neću da odgovaram na pitanja suda i tužilaštva, samo okrivljenih i njihovih branilaca.

Advokat Stefan Jokić: Da li može da se izjasni da li je tokom boravka u pritvoru u Crnoj Gori imao zdravstvenu zaštitu i da li je imao zdravstvene tegobe?

Savić: Nisam imao nikakve tegobe.

Pošto je ranije rekao da mu je pakete u pritvor donosila samo sestra, advokat Stefan Jokić pitao ga je šta je od hrane bilo u tim paketima, na šta je Savić odgovorio da su unutra uglavnom bile pite, gibanice i suhomesnati proizvodi jer je to volio da jede.

Odgovarajući na pitanja, rekao je i da je hranu dijelio sa drugim pritvorenicima, kada je imao cimere i da ni oni nisu imali tegobe.

Advokat Nikole Vušovića, zvanog Džoni sa Vračara kog je tužilaštvo označilo kao organizatora kriminalne grupe zajedno sa Radojem Zvicerom, Luka Nikolić, pitao je Savića i kakve je pritiske u Crnoj Gori od policije trpio.

"Uglavnom psihičke, malo i fizičke torture. Bilo je ucjena, prijetnji, pokušao sam to da prijavim ali nikoga nije interesovalo. Bilo je prijetnji elektrošokovima, da će da me daju nekim ljudima da me sijeku motornom testerom. Tražili su od mene da optužim neke ljude, Lazara Ilića, Vušovića, i još par ljudi", rekao je optuženi Savić juče u sudnici.

Prema navodima optužnice, Savić je posle hapšenja crnogorskoj policiji otvorio svoj Skaj telefon i navodno ispričao sve što zna o krivičnim djelima, zbog čega su vođe klana odlučile da ga ubiju i to preko rođene sestre. Kako se navodi, da bi ga uplašili i izvršili pritisak na "izdajicu" zapalili su automobil i lokal tadašnjem vjereniku Jelene Savić, a potom odlučili da u paket koji je trebalo da mu odnese u pritvor u Bijelo Polje, stave praseće pečenje natopljeno cijanidom.

Inače, Jelena Savić je ranije ispitana pred sudom i tada je odgovarajući na ptianja sudije Svetlane Aleksić, šta je dostavljala bratu u paketima, odgovorila "garderobu, pribor za ličnu higijenu, a možda i hranu", a tek na insistiranje sudije da objasni, da li je tačno ono što je rekla u istrazi, da mu je nosila i pečenje, rekla je da je "moguće."

Prema optužnici, među hranom koju je nosila bratu bilo je praseće pečenje u koje su pripadnici klana stavili cijanid. Iako mu je paket predala, a pripadnici klana u medijima i preko svojih saradnika u crnogorskoj policiji pratili vijesti da li je umro, bili su razočarani kada su shvatilli da im plan nije uspio.

Vušović je, istražujući na internetu zaključio da su pogrešili jer su otrov stavili u vruće pečenje, koje ga je apsorbovalo.

"Debeli pojeo dva grama cijanida i nije mu ništa", komentarisali su među sobom.

Inače, optuženi Danilo Tešić koji je danas najglasnije protestvovao zbog toga što se Savić na početku suđenja nije izjašnjavao o trovanju, a potom se požalio na loše zdravstveno stanje, mučninu i glavobolju, posle pregleda ljekara nije vraćen u sudnicu. Kako je sudija saopštila, ljekari su mu konstatovali visok pritisak kao i da je ovaj okrivljeni odbio da uzme terapiju koja mu je odmah prepisana.

