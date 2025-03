Radoje Zvicer i Nikola Vušović zvani Džoni organizovali su kriminalnu grupu koja je planirala ubistvo Budvanina Marka Ljubiše Kana, saopšteno je juče iz Specijalnog državnog tužilaštva (SDT).

Izvor: MONDO/Teodora Orlandić

Iz te institucije tvrde da je devetočlana grupa kanila da liši života i druge osobe bliske Kanu.

Osim njih dvojice, optužnicom se terete i Mario Milošević, Radovan Mujović, Ivan Biletić, Aleksandar Ćetković, Davor Kordić, Damir Mandić i Branko Simić, prenose Vijesti.

“Optužnica je podignuta zbog postojanja osnovane sumnje da su okrivljeni R.Z. i N.V., sredinom 2020. godine, u Crnoj Gori i Srbiji, organizovali kriminalnu organizaciju čiji su pripadnici postali ostali okrivljeni, kao i optuženi S.S. (Strahinja Savić), L.I. (Lazar Ilić), M.G. (Milićević Grga), N.M. (Nikola Mileković) i M.K. (Miloš Klečak), protiv kojih je Specijalno državno tužilaštvo već podiglo optužnicu Kt-S br. 12/21, od 20. jula 2021. godine, za krivično djelo stvaranje kriminalne organizacije, a protiv optuženih L.I. i za krivična djela ubistvo u pokušaju i nedozvoljeno držanje oružja i eksplozivnih materija, S.S. i za krivično djelo ubistvo u pokušaju i N.M. i za krivično djelo ubistvo u pokušaju putem podstrekavanja, koja je stupila na pravnu snagu, jer je potvrđena od strane Višeg suda u Podgorici. Kriminalna organizacija je, prema optužnicama, imala za cilj vršenje krivičnih djela ubistvo i lišenje života oštećenog M.Lj. zvanog K. iz B., ali i druga njemu bliska lica, upotrebom vatrenog oružja”, navodi se u saopštenju.

Istim tužilačkim aktom predloženo je da se okrivljenima Ćetkoviću i Kordić produži pritvor, u kojem su od 12. septembra prošle godine:

“A da se okrivljenima R.Z., N.V. i B.S., za kojima je raspisana potjernica, jer su u bjekstvu ili nisu dostižni državnim organima, sudi u odsustvu, dok su ostali okrivljeni već u zatvoru u pritvoru ili na izdržavanju kazne zbog ranijih krivičnih postupaka. Predloženo je i da se nakon potvrđivanja optužnice krivični postupak spoji sa krivičnim postupkom protiv već optuženih lica, koji je u fazi glavnog pretresa”, navodi se u tekstu iz SDT-a, pišu Vijesti.

SDT-a planira da taj proces spoji sa sudskim predmetom protiv Lazara Ilića i Strahinje Savića, koji se terete da su vrebali Kana.

Navodi se da je Ilić trebalo da ispali hice prema Marku Ljubiši, koji je u jednom od tri iznajmljena štek stana u Budvi čekao znak za akciju od optuženog Strahinje Savića koji je bio zadužen za praćenje mete.

Ilić je prije par godina u sudu negirao izvršenje krivičnog djela, rekavši da u Crnu Goru nije došao da ubije Kana, već zbog problema koje je imao u Srbiji. Takođe je negirao da je član kriminalne grupe, prenose Vijesti.

“Ne poznajem Marka Ljubišu Kana. Nisam član nijedne kriminalne organizacije. Pretrpio sam torturu policije kada sam uhapšen. Policajci u civilu su me tukli pištoljem po glavi. Rekli su mi da kažem da sam pao. Ranija izjava optuženog Strahinje Savića je netačna. Pretpostavljam da je i njega tukla policija, pa da je zbog toga dao takvu izjavu”, izjavio je danas optuženi Ilić.

Dodao je da su policajci za koje je naveo da su ga tukli, rekli da će da ga ubiju.

Tada je u podgoričkom Višem sudu i Savić negirao svoju raniju izjavu datu u Specijalnom državnom tužilaštvu, kada je detaljno objasnio planiranje tog krivičnog djela.

“Bio sam primoran tada da tako izjavim. U policiji sma prošao torturu. Prijetili su mi. Vidio sam da su i Ilića tukli. Pretpostavio sam da će se to i meni dogoditi i ko zna šta još. Oni su mi rekli: ‘Mi sve znamo’ i da priznam to što kažu. Dali su mi sliku nekog čovjeka da prepoznam... Nisam došao nikog da ubijem”, tvrdi Savić.

U iskazu od 23. januara 2021, Savić je rekao: “Moj zadatak je bio da odem u Budvu i iznajmim tri stana. Kasnije mi je Ilić rekao da moram da pratim lice koje se zove Marko Ljubiša Kan i da izvještavam o tome na grupu, preko kriptovanog telefona. Ključeve od stanova sam ostavio ispod otirača. Kada sam došao u Crnu Goru da pratim Kana, napravili su mi lažna dokumenta na ime Milan... Na kriptu su mi saopštili da moram da pratim lice koje je poznato kao Marko Ljubiša Kan, da on treba da bude likvidiran... Kada se jedan dan pojavio džip marke ‘mercedes’ kod restorana, izašao je mlađi momak i tuda je bio. Poslao sam na grupu da mislim da smo otkriveni. On mi je prišao i pitao me ‘koga ti namještaš’. Tada sam se udaljio...”, pišu Vijesti.

Svjedok saradnik u drugom krivičnom predmetu Bajram Pista, svojevremeno je ispričao da ga je Jovan Mirković, nekadašnji vozač navodnog vođe kavačkog klana Slobodana Kašćelana, povezao sa tom kriminalnom grupom koja je od njega tražila da likvidira Budvane Marka Ljubišu Kana, Gorana Slovinića Brala, ali i novinarku Oliveru Lakić...

Pista je to ispričao na saslušanju pred specijalnom tužiteljkom Natašom Bošković, nakon što je uhapšen 29. aprila 2019. godine.

Govoreći o tadašnjim dešavanjima u Budvi, rekao je da je preko kontakta Detlić stigla poruka da će “Mali donijeti 5.000 eura”, nakon čega je Nikola Drecun donio novac, a nakon sedam dana prebacio ih je iz kuće u Obzovici u drugi objekat u mjestu Markovići iznad Budve, prenose Vijesti.

“Nikola nam je ispričao da taj Kan vozi ‘mercedes’ G-klase, kocku crne boje. Šetamo svi i čekamo situaciju da se izvrši zadatak, odnosno likvidira taj Kan u Budvi. Nikola mi je rekao da treba da kupim kapu ili kačket da bi izgledao kao turista i neku ležernu garderobu. Prilikom šetnje po Budvi, pokazao mi je i frizerski salon gdje Kan dolazi da se šiša i brije, i gdje često dolazi. Nikola mi je rekao da treba da budem vrlo oprezan i pokazao mi je lokaciju u Budvi gdje često bude locirana policija pored kojih treba oprezno prolaziti. Meni je čudno kako u svim tim obilascima Budve nigdje ne nađemo tog Kana, pa pitam Nikolu ko je ta osoba. On mi kaže - ‘bio je mnogo dobar, ali postao je zao, mi ga dugo tražimo, ali teško je doći do njega’. I kaže mi - ‘da li ti znaš da radiš za ljude koji su uključeni u klan, da se puca da se ubija, upoznao si se sa mnogo ozbiljnim ljudima’... Nikola mi je rekao - ‘kod nas je rat’, i da treba da budem oprezan. U tim našim obilascima, dok smo nas trojica bili u iznajmljenom ‘meganu’, u Budvi nas je zaustavila patrola policije”, ispričao je Pista, prenose Vijesti.