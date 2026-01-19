Dok srpska policija traga za ubicama, španski mediji podsjećaju na Bakićeve dane na Ibici i u najčuvanijim zatvorima Evrope.

Dok policija češlja Sopot, španski mediji otkrivaju najnovije detalje o Srbinu. Živko Bakić Žića je ležao sa najgorim teroristima, kamere su ga snimale 24 sata dnevno, a sudijama je slao misteriozna pisma.

Mala Ivanča i okolina jezera Trešnja od petka su pod opsadom policije. Više od 48 sati nakon što je u lokvi krvi pronađen Živko Bakić Žića (43), bivši fudbaler i visokopozicionirani član klana "Amerika", napadači su i dalje na slobodi.

Krvavi potpis profesionalaca

Istražitelji su ostali nijemi pred rezultatima obdukcije koji lede krv u žilama. Bakić nije samo ubijen - on je uništen.

Napadač ga je sačekao u zasjedi i ispalio rafal u predjelu grudi, stomaka i nogu. Dok je Bakić ležao ranjen na zemlji, dželat mu je prišao i hladnokrvno ispalio dva hica direktno u lobanju. Smrt je konstatovana u 17 časova, kada je i otpočela potjera koja ne prestaje.

Ćelija sa teroristima

Dok srpska policija traga za ubicama, španski mediji podsjećaju na Bakićeve dane na Ibici i u najčuvanijim zatvorima Evrope. Na Ibici je imao boravišnu dozvolu i legalan posao sa luksuznim vilama, što mu je bio savršen paravan za narko-biznis. Nakon hapšenja 2014, prebačen je u zatvor Moron de la Frontera, u blok namijenjen najopasnijim ekstremistima i teroristima.

Zbog visokog rizika, u ćeliji su ga snimale video-kamere 24 sata dnevno. Čuvari su pratili svaki njegov pokret, a on je slobodno vrijeme trošio pišući po devet pisama sudijama u samo deset dana.

Gdje je obezbjeđenje?

Šokantan detalj istrage je činjenica da Bakić nije bio sam. Mještani su ga svakodnevno viđali sa grupom mladića koji su mu glumili prijatelje i pratnju.

Izdaja ili propust? Upravo su ti "drugovi" pronašli njegovo tijelo i pozvali policiju. Istražuje se kako je ubica uspio da priđe vođi kartela pored toliko pratilaca i kako je nestao u šumi neopaženo.

Klan "Amerika"

Likvidacija Bakića dolazi kao završni čin uništenja klana "Amerika". Njegov mentor i šef, Zoran Jakšić (66), nađen je mrtav 28. jula prošle godine u ćeliji najčuvanijeg peruanskog zatvora u Limi.

Tunel od 500.000 dolara: Jakšić je prebačen u Limu jer je otkriveno da je platio pola miliona dolara za kopanje tunela od 300 metara koji je vodio iz zatvorskog restorana pravo u slobodu.

Viski i prostitutke: Dok je bio u pritvoru, Jakšić je živio kao kralj – ćelija mu je bila diskoteka, pio je najskuplji viski, a posjećivale su ga prostitutke, mahom iz Crne Gore.

Nokaut u Beogradu: Jakšić je koristio dokumenta sa 40 identiteta, a 2015. ga je u Beogradu nokautirao Darko Ristić Meda, saradnik Veljka Belivuka, dok se narko-bos nalazio na crvenoj potjernici.

Potraga koja ne prestaje

Policija od petka u 17 drži pod blokadom sve prilaze Sopotu. Provjeravaju se bazne stanice, snimci sa nadzornih kamera i informativno se saslušavaju "prijatelji" koji su bili sa Bakićem. Sumnja se da je ubica imao preciznu informaciju o kretanju žrtve, koja je svakog dana u 13 časova koristila zakonsko pravo na šetnju sa nanogvicom.

