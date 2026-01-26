Žena izgorjela u stanu na Paliluli.

Sinoć je izgorjela žena S.J. (78) u požaru u stanu u Dalmatinskoj ulici na Paliluli u Beogradu, saznaje nezvanično "Telegraf". Prema riječima komšija, žena koja je stradala je živjela sama.

Prema nezvaničnim informacijama pomenutog portala, požar je izbio kada se S.J. zapalila cigarom. Tijelo je poslato na obdukciju radi utvrđivanja tačnog uzroka smrti, a istragu vodi Više javno tužilaštvo u Beogradu.

Ovo je treći požar sinoć u Beogradu.