U zgradi Specijalnog suda u Ustaničkoj ulici broj 29 u Beogradu, jutros oko 8.30 časova izbio je požar.

U prostorijama Specijalnog tužilaštva u Ustaničkoj jutros je došlo do požara, a kako Kurir saznaje, svi zaposleni u sudu i tužilaštvu su evakuisani.

Vatrogasci su odmah izašli na teren nakon što je prijavljeno da se dimi iz zgrade. Zaposleni i građani koji su se nalazili u zgradi su bezbjedno evakuisani.

Kako se saznaje, nema povrijeđenih niti osoba koje su zatražile pomoć zbog gušenja dimom.

Saobraćaj u ovom dijelu Ustaničke ulice je privremeno usporen.

Uzrok izbijanja požara na krovnoj konstrukciji biće utvrđen nakon što vatrogasne jedinice u potpunosti ugase vatru.