Šesnaestogodišnji tinejdžer, osumnjičen da je u decembru 2025. godine ranio muškarca u poznatom restoranu na Novom Beogradu, uhapšen je u štek-stanu koji mu je, prema sumnjama policije, obezbijedio otac.

Tinejdžer (16), koji je osumnjičen da je u poznatom novobeogradskom restoranu u decembru 2025. godine ranio N. K. (30) dok je sjedio pored Nenada Alajbegovića Alibega, uhapšen je u štek-stanu, koji mu je, kako se sumnja obezbijedio otac. Izvori upoznati sa slučajem kažu da je otac tinejdžera bio priustan kada je policija došla da ga uhapsi.

"Otac maloljetnog učinioca krivičnog djela je poznat policiji, ima podeblji dosije i bio je u zatvoru. Sumnja se da je on pomogao maloljetnom sinu da se skriva od policije posle pucnjave, a sumnja se i da ga je on uveo u kriminalne vode", objašnjava izvor blizak istrazi.

Podsjetimo, mladić je uhapšen prošle nedelje i to u momentu dok je, kako se sumnja, spremao novu likvidaciju osobe iz podzemlja za koju mu je bilo plaćeno 150.000 eura. Kada je priveden sudiji za maloljetnike, tinejdžer je zanijemio.

"Mozak operacije, navodno, je mladićev otac koji je takođe više puta hapšen i osuđivan. Sumnja se da je on bio praktično mentor svom sinu i da ga je instruisao šta da radi. Navodno, riječ je o čovjeku koji iza sebe ima podebeo dosije i višegodišnji zatvorski staž", priča izvor i nastavlja:

"Kada je policija upala u stan u kome se maloljetnik krio pored njega se nalazio njegov otac, koji mu je praktično dao sigurnu kuću za vrijeme policijske potrage", kaže izvor i podsjeća da je za napad u restoranu maloljetnik navodno dobio 5.000 eura avansa.

Kod tinejdžera je prilikom hapšenja navodno pronađen kriptovani telefon, a sumnjalo se da bi posle nove likvidacije trebalo da bude prebačen u inostranstvo.

Prava meta

"Sumnja se da je meta napada u restoranu zapravo bio Alibeg, a ne ranjeni N. K., ali da se maloljetnik zbunio kada je ušao i pucao u pogrešnog čovjeka. Takođe, postoje nezvanične informacije da je on za napad u restoranu navodno dobio 5,000 eura", otkriva izvor.

Maloljetnik je maskiran i obučen u crno ušao u poznati restoran, 45 sekundi šetao pored stolova, a onda prišao stolu za kojim su sjedjeli Alibeg i N. K., gledao u telefon, pa potegao oružje i pucao.

"Alajbegović je odmah pobjegao na drugi nivo restorana. Dok je trajao policijski uviđaj on je izašao iz ugostiteljskog objekta, potrčao ka automobilu, ali se usput sapleo i pao, pa nastavio da bježi", objasnio je tada izvor.

