U centru Beograda pronađeno tijelo muškarca u dvorištu kafića; pretpostavlja se da je pao sa zgrade, istraga je u toku, identitet još nije zvanično poznat.

Izvor: Mondo/Stefan Stojanović

Tijelo muškarca starog oko 40 godina pronađeno je danas u lokvi krvi u bašti jednog poznatog kafića u samom centru Beograda, a sumnja se da je nesrećni čovjek, iz za sada nepoznatih razloga, pao sa zgrade.

Prema prvim nezvaničnim informacijama do kojih su došli mediji, tijelo muškarca otkrio je jedan od radnika odmah po dolasku na posao i pozvao policiju i Hitnu pomoć.

"Pričaju da je čovjek skočio sa petog sprata. Stvarno je strašno, od jutros je sve puno policije, a Hitna pomoć je odvezla jednu ženu kojoj je pozlilo", ispričao je jedan komšija za medije.

Na lice mjesta je došlo i pogrebno preduzeće koje je, nakon završenog uviđaja, preuzelo tijelo muškarca, a ulica je za to vrijeme bila blokirana policijskim automobilom.

"Ne daj Bože to nikome. Ako je istina da se ubio... ja ne mogu da vjerujem. Nisam znala šta se dešava, samo sam vidjela Hitnu pomoć i policiju pa sam pomislila da je možda neka tuča bila. Svašta se ovdje dešava", ispričala je jedna prolaznica.

Ekipa Hitne pomoći koja je došla na lice mjesta mogla je samo da konstatuje smrt nesrećnog čovjeka, a njegov identitet još uvijek nije zvanično saopšten, ali se pretpostavlja da je riječ o mlađoj osobi.

Iako se u prvi mah sumnjalo na nasilnu smrt zbog tragova krvi, prvi rezultati istrage ukazuju na drugu teoriju.

"Prve informacije sa terena govore da je nesrećni mladić najvjerovatnije pao sa zgrade pod okolnostima koje se još uvijek utvrđuju", naveo je izvor blizak istrazi za medije. .

Po nalogu nadležnog tužilaštva, naređena je obdukcija sa toksikologijom kako bi se utvrdio tačan uzrok smrti, kao i to da li je riječ o nesrećnom slučaju, samoubistvu ili eventualnom krivičnom djelu.

Istraga je u toku, a policija provjerava i snimke sa sigurnosnih kamera okolnih objekata kako bi se rekonstruisalo kretanje muškarca prije tragedije.