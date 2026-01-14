U centru Beograda pronađeno telo mlađeg muškarca u dvorištu kafića, istraga je u toku, a uzrok smrti još nije zvanično utvrđen.

Izvor: Mondo/Stefan Stojanović

U samom centru Beograda jutros je došlo do stravičnog otkrića kada je u dvorištu jednog poznatog kafića pronađeno tijelo mlađeg muškarca.

Prema prvim i nezvaničnim informacijama, jeziv prizor zatekao je jedan od radnika koji je odmah po dolasku na posao pozvao policiju i Hitnu pomoć.

Pronađen u lokvi krvi

Kako saznajemo, tijelo je zatečeno u lokvi krvi, a ljekari koji su ubrzo stigli na lice mjesta mogli su samo da konstatuju smrt. Identitet muškarca još uvijek nije zvanično saopšten, ali se pretpostavlja da je riječ o mlađoj osobi.

Pao sa zgrade?

Iako se u prvi mah sumnjalo na nasilnu smrt zbog tragova krvi, prvi rezultati istrage ukazuju na drugu teoriju.

"Prve informacije sa terena govore da je nesrećni mladić najvjerovatnije pao sa zgrade pod okolnostima koje se još uvijek utvrđuju", navodi izvor blizak istrazi.