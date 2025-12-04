Kopaonik je danas zvanično otvorio skijašku sezonu uz tradicionalni ski-opening, a svi posjetioci mogu da skijaju potpuno besplatno.

Danas zvanično počinje skijaška sezona u Srbiji tradicionalnim ski-openingom na Kopaoniku. Kako su i ranije najavili iz Skijališta Srbije, povodom ski-openinga, prvog dana, odnosno danas skijanje će za sve biti besplatno, dok će od 5. do 7. decembra biti dostupan popust od 30 odsto na karte koje se koriste u tom periodu.

Kako su saopštili iz Skijališta, tokom ski-openiniga radiće sledeće staze:

Krst 3,3a,

Karaman greben 7,7a,

ski putevi 8 a i 7,

ski vrtić,

poligon i tjubing u Dolini sportova, kao i sledeće instalacije:

Krst,

Karaman Greben,

Mali karaman (za izvlačenje),

Gondola Brzeće - Mali karaman (za izvlačenje),

Pančićev vrh (za panoramsko razgledanje).

Radno vrijeme ski centra Kopaonik tokom ski openinga će biti od 9 do 15 časova, osim gondole koja će radirti od 9 do 14.30 časova. Srpske planine su spremne za skijašku sezonu koja zvanično počinje 4. decembra!

