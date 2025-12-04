Kopaonik je danas zvanično otvorio skijašku sezonu uz tradicionalni ski-opening, a svi posjetioci mogu da skijaju potpuno besplatno.
Danas zvanično počinje skijaška sezona u Srbiji tradicionalnim ski-openingom na Kopaoniku. Kako su i ranije najavili iz Skijališta Srbije, povodom ski-openinga, prvog dana, odnosno danas skijanje će za sve biti besplatno, dok će od 5. do 7. decembra biti dostupan popust od 30 odsto na karte koje se koriste u tom periodu.
Kako su saopštili iz Skijališta, tokom ski-openiniga radiće sledeće staze:
- Krst 3,3a,
- Karaman greben 7,7a,
- ski putevi 8 a i 7,
- ski vrtić,
- poligon i tjubing u Dolini sportova, kao i sledeće instalacije:
- Krst,
- Karaman Greben,
- Mali karaman (za izvlačenje),
- Gondola Brzeće - Mali karaman (za izvlačenje),
- Pančićev vrh (za panoramsko razgledanje).
Radno vrijeme ski centra Kopaonik tokom ski openinga će biti od 9 do 15 časova, osim gondole koja će radirti od 9 do 14.30 časova. Srpske planine su spremne za skijašku sezonu koja zvanično počinje 4. decembra!
(B92/Mondo)