Muškarac (35) iz Požarevca priznao je ubistvo cimera. G.S. (41) koji je uhapšen zajedno sa njim negirao je učešće u zločinu.

Izvor: Mondo/Stefan Stojanović

Muškarac Ž. N. (35) koji se sumnjiči da je ubio svog cimera (46) u kući u Požarevcu u kojoj je stanovao, nakon pristizanja materijalnih dokaza u Više javno tužilaštvo u Požarevcu, priznao je djelo, saznaju domaći mediji. G.S. (41) koji je uhapšen zajedno sa njim negirao je učešće u zločinu.

Da podsjetimo, tijelo muškarca čiji je nestanak bio prijavljen policiji pronađeno je polovinom novembra u kući u u Požarevcu. Zbog zločina je najprije uhapšen G.S., a posle desetak dana lisice na ruke su stavljene i Ž.N.

"Osumnjičeni su najprije zanijemili u tužilaštvu, a kada su, posle mjesec dana prispjela određena vještačenja koja su nedvosmisleno dovela Ž.N. u vezu sa ubistvom cimera, oni su odlučili da progovore", kaže izvor i nastavlja:

"Ž. N. je ispričao da se on posvađao sa cimerom sa kojim je pio alkohol, te da ga je žrtva zapravo prva napala. U tom koškanju dohvatio je sjekiru i navodno ga udario u glavu", priča izvor i dodaje da je G.S. negirao da je učestvovao u zločinu.

Više javno tužilaštvo u Požarevcu nastavlja istragu ovog zločina i u narednom periodu će na osnovu materijalnih dokaza i izjava svjedoka provjeriti iskaze osumnjičenih.

Podsjetimo, tijelo nesrećnog čovjeka pronađeno je smrskane glave u spavaćoj sobi.

"Da je Ž.N. umiješan u svirepi zločin otkriveno je zahvaljujući brojnim tragovima koje su istražitelji pronašli u kući strave. Kuća je bila umazana krvlju, utvrđeno je da je muškarac ubijen nekoliko dana radnije udarcima sjekirom u glavu... Pronađeni su i brojni DNK tragovi koji su poslati na analizu", kaže izvor i dodaje da je policija najprije došla do očevica zločna, osumnjičenog G. S. (41).

"Sumnja se da je on prisustvovao nemilom događaju, ali ga nije prijavio policiji, niti je učinio bilo šta da ga spriječi, a onda je odlučio da pobjegne i ćuti. Na taj način je pokušao da sa dirketnim izvršiocem prikrije zločin", rekao je izvor nakon hapšenja.

Za Ž.N. policija je odmah raspisala potragu, a on se od zločina nije vraćao u kuću strave.

"Njemu su, posle potrage koja je trajala nekoliko dana, lisice stavljene na ruke i odmah mu je određen pritvor do 48 sati. U tužilaštvu je iskoristio svoje zakonsko pravo da se brani ćutanjem, a tužilac je predložio da se i njemu odredi pritvor, što je sud prihvatio", dodaje izvor.

(Kurir/MONDO)