Čeka se odluka o produženju licence NIS-u za nastavak poslovanja. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić objasnio je kakvu ponudu želi da predstavi Vašingtonu.

Izvor: PROMO

Srbija čeka američku odluku o produženju licence da bi Naftna industrija Srbije (NIS) nastavila poslovanje. Predsjednik Aleksandar Vučić izjavio je da planira da Vašingtonu ponudi i formalnu izjavu u vezi sa NIS-om i izrazio uvjerenje da će SAD razumjeti položaj Srbije, pokazati partnerski odnos i dati kompaniji licencu za nastavak rada. Istakao je da će se tim povodom obratiti javnosti u nedjelju ili ponedjeljak.

Četrdeset peti je dan otkako su na snazi američke sankcije Naftnoj industriji Srbije, dok u Vladi nastavljaju svakodnevne konsultacije.

Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je da je od ključnog značaja da se ne prekine rad rafinerije i da planira da Vašingtonu ponudi i formalnu izjavu u vezi sa NIS-om, kao i da će se u nedjelju ili ponedjeljak tim povodom obratiti javnosti.

Stručnjak za energetiku Željko Marković rekao je da su najbolji partneri za NIS naftne kompanije koje imaju najveći promet i koje mogu najbolje da posluju sa njim, poput ADNOK-a iz Abu Dabija. Ističe, istovremeno, da je važno da NIS što prije dobije licencu kako rafinerija u Pančevu ne bi stala.

Marković smatra da, ako NIS ne dobije produženje licence za rad, to predstavlja signal da postoji prijetnja sekundarnim sankcijama.

Ministarka rudarstva i energetike Dubravka Đedović Handanović ranije je izjavila da ruski akcionari kompanije pregovaraju sa nekoliko kompanija već nedjeljama o prodaji većinskog udjela u NIS-u, naglasivši da je u pregovore uključeno državno rukovodstvo Srbije.

Nekadašnji pomoćnik ministra energetike za naftu i gas Raša Kojčić ocijenio je da je pristanak ruskih vlasnika da prodaju većinski udio u NIS-u pozitivan korak ka rješavanju krize, uz očekivanje da će američka Kancelarija za kontrolu stranih sredstava (OFAC) odobriti transakciju.

NIS je prošle nedjelje od američke administracije dobio dozvolu za pregovore o izlasku ruskog vlasništva iz kompanije, koja važi do 13. februara.



