Tramp se oglasio o poništenim carinskim mjerama.

Izvor: Pool/ABACA / Abaca Press / Profimedia

Američki predsjednik Donald Tramp oglasio se na svojoj društvenoj mreži "Truth social" o poništenim carinskim merama. Vrhovni sud je poništio carinske mjere u petak 20. februara što je razbesnelo američkog predsjednika koji je reagovao najavom uvođenja 10 odsto globalnih carina.

"Bilo koja država, koja želi da 'igra igre' sa smiješnom odlukom Vrhovnog suda, naročito oni koji su pljačkali Sjedinjene Države godinama, čak i decenijama, susrešće se sa ogromnim tarifama i još gore, sa onim sa čime su se prethodno složili. Kupci, budite na oprezu", zaprijetio je Tramp.

Potom se ponovo oglasio. Spomenuo je Kongres.

"Kao predsjednik, ne moram da dobijem ovlašćenje Kongresa o uvođenju carinskih mjera. Već ih imam, u mnogim različitim formama, i to odavno! One su potvrđene od strane smiješne i jadne odluke Vrhovnog suda", dodao je Tramp.