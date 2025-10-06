Možda sebe smatrate vještim gejmerom, ali da li ste dovoljno dobri da Grok vještačkoj enciklopediji držite privatne časove o igrama?

Izvor: YouTube / The Babylon Bee

xAI, kompanija u vlasništvu Ilona Maska, traži ljude koji će obučavati Grok i poboljšati sposobnost AI četbota da kreira video igre. Plata se kreće od 45 do 100 dolara po satu, iako je za posao potrebno više od toga da budete samo odličan igrač "kantera".

xAI oglašava poziciju "Video Games Tutor" kao ulogu AI tutora specijalizovanog za video igre. Kandidat će trenirati i usavršavati Grok kako bi AI briljirao u konceptima, mehanici i generisanju video igara.

U oglasu se objašnjava da posao podrazumijeva korišćenje posebnog softvera za dodavanje oznaka, bilješki i unosa na projektima koji uključuju mehaniku igara, narative i elemente dizajna.

Iskustvo i umijeće u gejmingu su poželjni, ali pozicija zahtijeva širi set vještina. Kandidati moraju da pokažu visoku stručnost na poljima dizajna igara, računarskih nauka, interaktivnih medija ili srodnih oblasti. Sposobnost analize gejming sadržaja i poznavanje alata za razvoj igara spadaju u ostale ključne zahteve.

Ukoliko mislite da imate šta je potrebno, ovaj neobičan posao se može obavljati iz xAI kancelarija u Palo Altu, ali i na daljinu (remote). Plata se kreće od 45 do 100 dolara po satu, u zavisnosti od iskustva, uz dodatne benefite poput privatnog zdravstvenog osiguranja.