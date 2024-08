Predsjednik Republike Srbije Aleksandar Vučić obratio se građanima iz Palate Srbija.

Izvor: Kurir/Nemanja Nikolić

To su ti trikovi, oni vam kažu "e trebalo te je ubiti 5. ili 6. oktobra. Mene pitaju kako reaguješ na to, ja ćutim. "E ti si odgovoran za to što se desilo". Što? To su ti trikovi Gašpara i svih ostalih.

- "Dokle god oni razapinju Vučića na krst, ja znam da on nešto dobro radi za srpski narod.", citirao je Vučić i dodao:

- Dokle god sam im ja meta, ja sam pomalo zadovoljan. Onog dana kada to ne budem bio, zapitaću se gde sam počeo da grešim toliko mnogo te više ništa dobro za srpski narod ne činim, pa me ni Hrvati ne pominju. Ne govorim o njihovom narodu, već o različitim medijima.

Dačić se nadovezao i istakao da se zna kako se vodi politička borba, istakavši da ovo nije način.

Vučić je zaključio da je problem u neodgovornim političarima.

Mi smo samo htjeli da prošetamo do RTS-a. Ja sam bio meta, a Kokez me je zagrlio otpozadi pa je i on dobio. Suština je u tome da meni ovako nešto nikad nije palo na pamet, a pojma nemam koliko sam vremena u opoziciji proveo. To "uzmi, razbij Skupštinu pa uđi, blokiraj prugu". Napravite varijantu, proći će vam prevara da nađete 1.000 udruženja lokalnih, gde vam ovo pada na pamet? - upitao je Vučić.

"Ne smijete da se igrate životima drugih ljudi"

- Političar mora da ima odgovornost, da zna šta smije, a šta ne smije. A oni kao krili da će da idu na Prokop, kao djeca se igrate politike. Imate pravo na to, ali ne smijete da se igrate životima drugih ljudi. Sinoć su neki ljudi imali udes, pretučeni su, jer ste radili sve protivzakonito i protivustavno. Je l' trebalo neko da pogine na šinama?

"Snagu računaju po broju lajkova"

Pozivali smo na razgovore, pozivala je predsjednica Narodne skupštine, nisu željeli da dođu na njih. Pozvali smo predstavnike različitih organizacija i udruženja, najčešće su plaćeni spolja, a i one druge, niko nije želeo da razgovaramo. Mislili su da je razgovor prijetnja, uništenje srpske privrede, srpskih pruga i sve drugo, nikada nije bilo rešenje u tome, već razgovorom. Kad vam se nešto ne sviđa, to rešavate razgovorom.

Mi ćemo da razgovaramo s narodom. Ići ću i u Loznicu i u Krupanj, u svako mjesto ću da idem. I neću da pravim velike mitinge da bih vam pokazao koliko ljudi mogu da skupim. Ići ću da razgovaram s onima koji drugačije misle, s običnim ljudima. Da razgovaram o strahu njihovom.

Borim se samo za istinu i da možemo da razgovaramo. A ko je sve u redu po pitanju zdravlja i zaštite životne sredine. Oni su razumjeli, neki drugi nisu. Biću najgori mogući policajac za Rio Tinto. Gori ću im biti ja nego svi oni koji su stvarno i tobože se borili protiv njih a u stvari želeli da se bez izbora dočepaju vlasti. A zabrinutih ljudi naravno da ima i zbog njih sam ovo sve rekao.

Na KiM 14. i 15. očekujemo nasilno otvaranje mosta na KiM, pokušaće da nametnu neke nove srpske lidere, da ih prikažu hrabrima iako to nisu, a koji će pokušati da ih odvoje od Beograda pa da sa Kurtijem dogovaraju kako da mu budu sluge, a da u stvari rade za strane interese. Odmah da im kažem da to neće proći, a mi imamo poštovanja za Kfor i vjerujemo da će svoj posao da uradi.