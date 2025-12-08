Ovaj ZVJERSKI zločin šokirao je region

Izvor: Kurir/ Privatna Arhiva

Smrt svakog djeteta poraz je jednog društva u cjelini, a ubistvo koje je u avgustu 2007. godine počinio Danijel Jakupek (36), kada je iskasapio dječaka Luku Opačića (5), i skoro dvije decenije kasnije izaziva jezu i bijes.

Život Danijela Jakupeka nije bio bitno drugačiji od života hiljada drugih mladića koji stasavaju i životare.

Osnovnu i srednju školu završio je bez muke, proživio je tinejdžerske lude godine bez ekscesa, živio je sa majkom i bratom, imao je i jednog posebno dobrog druga.

Njegovo ime bilo je Vasilije Trbović. Poznavali su se od detinjstva i uvijek su bili bliski. Ipak, u jednom periodu su se udaljili: niko od rodbine i mještana Banovaca nije znao zbog čega. Kako to obično biva, krivica je svaljena na drogu sa kojom je, kako se pričalo, Jakupek eksperimentisao. Vasilija je to, navodno, odbilo od druga.

Šta se promijenilo takođe niko ne zna, ali je prijateljstvo 2007. godine bilo ponovo uspostavljeno. Prijatelji su posjećivali jedan drugog (Jakupek je živio sam, majka i brat su radili u Njemačkoj), a Vasilije je nerijetko sa sobom u posjete vodio i malog Luku, svog sestrića.

No, uprkos prijateljstvu, Danijel se, svjedoče mještani, sve više povlačio u sebe. Paralelno sa tim, imao je i povremene bijesne izlive prema majci Marici, koju je nekoliko puta i pretukao. Marica je, pak, brinula o sinu (ili ga se plašila), pa slučaj nikada nije prijavila policiji.

Jezivo ubistvo djeteta

Luka i Vasilije poslednji put su živi viđeni 27. avgusta. Tri dana prošla su bez traga i glasa od dečaka i mladića, da bi uveče 30. avgusta policija na obali Dunava najprije pronašla Lukino tijelo — bez glave, nogu, desne ruke i lijeve šake — a već sjutradan ujutru 500 metara nizvodno u vodi obezglavljenog i njegovog ujaka Vasilija. U potrazi je, inače, učestvovao i Jakupek.

Dva dana kasnije, 1. septembra, Jakupek je bio uhapšen. Čim su mu stavljene lisice priznao je ubistvo.

Detalji istrage, međutim, nikada nisu do kraja otkriveni. Ipak, poznato je da se zločin dogodio u kući ubice, u Beogradskoj 44, gdje je Jakupek u kadi raskomadao tijelo dječaka bonsekom, ubivši ga prethodno nožem. Djelove tijela dječaka spakovao je u plastične kese i bacio ih na obalu rijeke. Isto je učinio i sa Vasilijem. Policija je u pretrazi terena našla i oružje koje je korišćeno, a koje je bačeno u Dunav zajedno sa buretom i koje je bilo skriveno. Bonsek ili metalna testera kojom su tijela kasapljena nikada nije nađena.

Šta je bio motiv za ovako brutalno ubistvo?

I mada su morbidni detalji kasapljenja i previše puta prepričavani, misterija ostaje: šta je bio motiv za ovako brutalno dvostruko ubistvo? Ubica, koji je bez nagovaranja priznao i detaljno opisao zločin, na svako pitanje o motivu odgovarao je sa "ne znam".

Tri su potencijalna razloga zbog čega je Jakupek ubio Vasilija i Luku. Narkotici, koji su navodno i izazvali promjenu u Danijelovom ponašanju su se najprije razmatrali kao povod za ubistvo. No, stručnjaci i iskusni inspektori ubrzo su konstatovali da ovakav zločin — tako temeljno planiran i hladnokrvno sproveden — ne bi mogao da obavi narkoman.

Potom se u Novim Banovcima pojavila zanimljiva teorija da je u pitanju bio zločin iz osvete zbog neuzvraćene ljubavi. Navodno, Jakupek je bio smrtno zaljubljen u Trbovićevu sestru, Lukinu majku, koja ga je odbila. U želji da se osveti, ubica je udario na njoj najdraže osobe.

Ipak, teorija koja je svima ostala urezana u sjećanje bila je ona vezana za Danijelovu pripadnost neimenovanoj sekti. Nju je izjavama i dokazima iz istrage potkrepljivao i inspektor Zoran Luković iz MUP, koji je radio na slučaju. Luković je medijima ponavljao da je u Jakupekovoj kući pronađena veća količina "satanističke" literature i neka vrsta improvizovanog oltara...

"Za smrtnu kaznu"

Epilog slučaja izazvao je ogorčenje većeg dijela javnosti: Jakupek nije osuđen na maksimalnih 40 godina robije, već je upućen na liječenje u psihijatrijsku bolnicu, gdje je umro.

Vesna Trbojević (63), majka i baka stradalih, govorila je o užasu koji je pogodio njenu porodicu.

- Živim iz inata. Ostala sam apsolutno sama nakon smrti muža i jetrve, koje su se desile u poslednje dvije godine. Sada osjećam kako sam sve bliže njima, i Vasiliju i Luki. Triput smo sahranjivali njihove ostatke. Djelove tijela su nam donijeli tek u oktobru, u plastičnim kesama! Rekli su nam da ih stavimo u zamrzivač... Ono što mi ostaje je da im posjećujem grobove, pišem pjesme - rekla je svojevremeno.

Dijelio sobu sa ubicom iz Jabukovca

O Jakupekovim bolničkim danima ne zna se mnogo.

Poznato je samo da je ubica iz Novih Banovaca bolničku sobu dijelio sa monstrumom iz Jabukovca Nikolom Radosavljevićem, koji je pobio devetoro mještana ovog sela.