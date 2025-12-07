Na njegovo mjesto postavljen je dosadašnji šef novosadskog centra BIA, Nikola Vasiljević.

Izvor: Mondo/Stefan Stojanović

Marko Parezanović, jedan od vodećih načelnika Bezbjednosno-informativne agencije (BIA) Srbije, smijenjen je sa te funkcije. Na njegovo mjesto postavljen je dosadašnji šef novosadskog centra BIA, Nikola Vasiljević, piše portal Nova.rs.

Kako saznaje portal, Parezanović je imenovan za savjetnika direktora BIA, što je pozicija sa znatno manjim ovlašćenjima i uticajem na rad agencije. Najavljene su i dodatne kadrovske promjene u BIA do kraja godine.

Parezanović je poznat javnosti kao jedan od odanijih službenika BIA , a njegovo ime povezivalo se sa brojnim kontroverzama i sumnjivim postupanjima, navodi portal.

Prethodno se njegovo ime spominjalo u „Skaj“ porukama koje su razmjenjivala braća Šarić, u vezi sa izricanjem blaže presude pred sjednicu Apelacionog suda. U tim porukama pominjan je i sudija Apelacionog suda Milimir Lukić, na kog, prema navodima, nije bilo moguće uticati. I dalje nije razjašnjeno ko je „Oskar“ iz iste prepiske.

Portal takođe podsjeća da se Parezanović pojavljivao na tribinama koje su organizovale ultradesničarske organizacije.