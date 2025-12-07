Pronađeno tijelo trudne žene kod Kline.

Izvor: Youtube/Kosovo Online/Screenshot

U rijeci Bistrici u naselju Grabanica kod Kline na Kosovu i Metohiji pronađeno je tijelo žene, piše "Gazeta Ekspres". Njen nestanak prijavila je porodica u subotu, 6. decembra, u večernjim časovima.

Portparol policije za region Peći, Fadil Gaši, rekao je za pomenuti list da je tijelo pronađeno danas oko 13:15 časova. Lokalni mediji navode da je žrtva imala oko 40 godina i da je bila trudna.

"Tijelo je pronašla policija oko 13:15. Sinoć, oko 19:30, porodica je prijavila da je napustila kuću i da joj se gubi svaki trag", rekao je Gaši.

Policija je tijelo pronašla uz pomoć drona. Slučaj je, prema riječima Gašija, prvobitno vođen kao nestanak.

Ljekari su konstatovali smrt na licu mjesta. Tijelo je poslato na obdukciju u Institut za sudsku medicinu.